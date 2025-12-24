https://uz.sputniknews.ru/20251224/samarkand-prezidentskaya-yelka-podarki-54435794.html

Более тысячи детей в Самарканде получат подарки во время Президентской елки

Новый год с одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети. Однако больше всего чуда в эти дни ожидают те, кто особенно в нем нуждается, — дети, лишенные родительской заботы и опеки. Накануне в Самарканд доставили 1055 новогодних подарков для таких ребятишек

САМАРКАНД, 24 дек — Sputnik. По сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников в регионах страны проходит мероприятие "Президентская елка", на которое приглашают ребят из социально уязвимых категорий. В этом году в Самаркандской области его участниками станут 1 006 детей со всего региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Накануне в Самарканд доставили 1 055 новогодних подарков, из которых 49 предназначены для резерва.Кроме того, в качестве президентского подарка школе "Мехрли мактаб", SOS детской деревне и областному дому "Мехрибонлик" передадут по телевизору. Для учащихся школы "Мехрли мактаб" также подготовили шесть комплектов настольных игр: футбольные, пинбольные и другие игровые наборы.По словам Мирзо Ихтиёрова, подарки со сладостями сформировали с учетом возраста детей: для малышей до 2 лет, детей 3–5 и 6–8 лет, а также подростков.В хокимияте также сообщили, что в настоящее время все подарки хранятся на базе обеспечения Управления дошкольного и школьного образования области. 25 декабря запланирована их отправка по районам и городам региона.Президентская елка в Самарканде состоится 26 декабря в театре музыки и драмы. В нем примут участие 236 детей из Самарканда и Самаркандского района. Аналогичные праздничные мероприятия пройдут и в других районах области.

