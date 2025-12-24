https://uz.sputniknews.ru/20251224/v-surxandare-zapustyat-proekty-na-32-mlrd-dlya-osvoeniya-mestorojdeniy-poleznyx-iskopaemyx-54440483.html

В Сурхандарье запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых

В Сурхандарье запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана поставил задачу превратить Сурхандарьинскую область в регион с самым динамичным ростом инвестиций, рабочих мест, доходов населения и экспорта

2025-12-24T17:30+0500

2025-12-24T17:30+0500

2025-12-24T17:30+0500

экономика

сельское хозяйство

туризм

бедность

инвестиции

доходы

население

проект

месторождение

полезные ископаемые

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/19/48558377_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_498eb6bb32f72d3c106245beffec1369.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Сурхандарьинской области в 2026 году запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики. Речь шла о социально-экономическом развитии, создании рабочих мест и сокращении бедности в регионе. Согласно прогнозам, в этом году из бедности выведут 126 тыс. семей, а ее уровень снизят с 9,3% до 5,6%. Как отмечалось, несмотря на богатые природные ресурсы и развитую инфраструктуру, Сурхандарьинская область отстает от ряда регионов в промышленном и аграрном секторе, в сферах услуг и туризма. В частности, объем промышленного производства в регионе ниже в 1,5 раза, чем в Сырдарьинской области, в 1,8 раза, чем в Джизакской области и в 2 раза, чем в Хорезмской. Экспорт плодоовощной продукции также уступает аналогичным показателям Самарканда, Ташкента, Ферганы и Хорезма. Залежи ископаемых ресурсов региона оценивают в $600 млрд, однако даже 10% этого потенциала не задействовано. Кроме того, 175 млрд сумов выделят на инфраструктуру драйверных инициатив, за счет них реализуют 36 проектов общей стоимостью 1 трлн 200 млрд сумов и создадут 9 тыс. рабочих мест. В настоящее время в регионе действуют всего 47 гостиниц, отсутствуют 4- и 5-звездочные, а также брендовые отели. В связи с этим необходимо в полной мере использовать возможности территорий с высоким турпотенциалом, таких как Байсун, Сангардак и Омонхона, увеличить количество гостиниц, организовать новые туристические направления и объекты. Также говорили о том, что 60% производства фруктов и овощей в сельском хозяйстве приходится на долю Денауского, Шерабадского, Кумкурганского, Джаркурганского, Музрабатского и Сарыасийского районов. Президент поставил задачу разработать конкретные проекты по увеличению экспорта также и в Ангорском, Кызырыкском, Термезском, Узунском и других специализированных районах. Шавкат Мирзиёев дал указания по ремонту дорог, строительству жилья и улучшению социальной инфраструктуры в регионе.

узбекистан

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сурхандарьинская область проекты месторождения полезные ископаемые