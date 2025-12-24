Узбекистан
В Сурхандарье запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых
В Сурхандарье запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых
Глава Узбекистана поставил задачу превратить Сурхандарьинскую область в регион с самым динамичным ростом инвестиций, рабочих мест, доходов населения и экспорта
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Сурхандарьинской области в 2026 году запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики. Речь шла о социально-экономическом развитии, создании рабочих мест и сокращении бедности в регионе. Согласно прогнозам, в этом году из бедности выведут 126 тыс. семей, а ее уровень снизят с 9,3% до 5,6%. Как отмечалось, несмотря на богатые природные ресурсы и развитую инфраструктуру, Сурхандарьинская область отстает от ряда регионов в промышленном и аграрном секторе, в сферах услуг и туризма. В частности, объем промышленного производства в регионе ниже в 1,5 раза, чем в Сырдарьинской области, в 1,8 раза, чем в Джизакской области и в 2 раза, чем в Хорезмской. Экспорт плодоовощной продукции также уступает аналогичным показателям Самарканда, Ташкента, Ферганы и Хорезма. Залежи ископаемых ресурсов региона оценивают в $600 млрд, однако даже 10% этого потенциала не задействовано. Кроме того, 175 млрд сумов выделят на инфраструктуру драйверных инициатив, за счет них реализуют 36 проектов общей стоимостью 1 трлн 200 млрд сумов и создадут 9 тыс. рабочих мест. В настоящее время в регионе действуют всего 47 гостиниц, отсутствуют 4- и 5-звездочные, а также брендовые отели. В связи с этим необходимо в полной мере использовать возможности территорий с высоким турпотенциалом, таких как Байсун, Сангардак и Омонхона, увеличить количество гостиниц, организовать новые туристические направления и объекты. Также говорили о том, что 60% производства фруктов и овощей в сельском хозяйстве приходится на долю Денауского, Шерабадского, Кумкурганского, Джаркурганского, Музрабатского и Сарыасийского районов. Президент поставил задачу разработать конкретные проекты по увеличению экспорта также и в Ангорском, Кызырыкском, Термезском, Узунском и других специализированных районах. Шавкат Мирзиёев дал указания по ремонту дорог, строительству жилья и улучшению социальной инфраструктуры в регионе.
24.12.2025
Глава Узбекистана поставил задачу превратить Сурхандарьинскую область в регион с самым динамичным ростом инвестиций, рабочих мест, доходов населения и экспорта.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Сурхандарьинской области в 2026 году запустят проекты на $3,2 млрд для освоения месторождений полезных ископаемых. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.
Речь шла о социально-экономическом развитии, создании рабочих мест и сокращении бедности в регионе.
Согласно прогнозам, в этом году из бедности выведут 126 тыс. семей, а ее уровень снизят с 9,3% до 5,6%.
Как отмечалось, несмотря на богатые природные ресурсы и развитую инфраструктуру, Сурхандарьинская область отстает от ряда регионов в промышленном и аграрном секторе, в сферах услуг и туризма. В частности, объем промышленного производства в регионе ниже в 1,5 раза, чем в Сырдарьинской области, в 1,8 раза, чем в Джизакской области и в 2 раза, чем в Хорезмской.
Экспорт плодоовощной продукции также уступает аналогичным показателям Самарканда, Ташкента, Ферганы и Хорезма. Залежи ископаемых ресурсов региона оценивают в $600 млрд, однако даже 10% этого потенциала не задействовано.

"В связи с этим была поставлена задача трансформировать область в регион с самым динамичным ростом инвестиций, рабочих мест, доходов населения и экспорта. Подчеркнута необходимость запуска в следующем году новых проектов на основе выявленных в регионе 114 месторождений полезных ископаемых. Обозначены планы по началу реализации на их базе 91 проекта на сумму 3,2 миллиарда долларов, из которых проекты на 2 миллиарда долларов должны быть запущены уже в следующем году", — говорится в сообщении.

Кроме того, 175 млрд сумов выделят на инфраструктуру драйверных инициатив, за счет них реализуют 36 проектов общей стоимостью 1 трлн 200 млрд сумов и создадут 9 тыс. рабочих мест.
В настоящее время в регионе действуют всего 47 гостиниц, отсутствуют 4- и 5-звездочные, а также брендовые отели.
В связи с этим необходимо в полной мере использовать возможности территорий с высоким турпотенциалом, таких как Байсун, Сангардак и Омонхона, увеличить количество гостиниц, организовать новые туристические направления и объекты.
Также говорили о том, что 60% производства фруктов и овощей в сельском хозяйстве приходится на долю Денауского, Шерабадского, Кумкурганского, Джаркурганского, Музрабатского и Сарыасийского районов. Президент поставил задачу разработать конкретные проекты по увеличению экспорта также и в Ангорском, Кызырыкском, Термезском, Узунском и других специализированных районах.
Шавкат Мирзиёев дал указания по ремонту дорог, строительству жилья и улучшению социальной инфраструктуры в регионе.
