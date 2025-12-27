Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251227/rossiyskie-voennye-nanesli-massirovannyy-udar-raketami-po-vpk-ukrainy-54499893.html
Российские военные нанесли массированный удар ракетами по ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар ракетами по ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2025-12-27T14:32+0500
2025-12-27T14:44+0500
россия
украина
безопасность
сво
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
ракеты
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39634786_856:222:3072:1469_1920x0_80_0_0_2da30084c0c6554b270f2d83e42407cf.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины, сообщило министерство обороны России.Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.Опыт специальной военной операции формирует новый облик Вооруженных сил и ОПК — ПутинКроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://uz.sputniknews.ru/20251226/svo-texnologicheskie-itogi-2025-goda-54479504.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39634786_940:79:2926:1568_1920x0_80_0_0_acedcd6e941da947966ff0e07e828776.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
российские военные массированный удар ракета впк украина россия сво
российские военные массированный удар ракета впк украина россия сво

Российские военные нанесли массированный удар ракетами по ВПК Украины

14:32 27.12.2025 (обновлено: 14:44 27.12.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По данным Министерства обороны РФ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины, сообщило министерство обороны России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Опыт специальной военной операции формирует новый облик Вооруженных сил и ОПК — Путин
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2025
СВО: технологические итоги 2025 года
Вчера, 16:54
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0