https://uz.sputniknews.ru/20251227/rossiyskie-voennye-nanesli-massirovannyy-udar-raketami-po-vpk-ukrainy-54499893.html

Российские военные нанесли массированный удар ракетами по ВПК Украины

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

2025-12-27T14:44+0500

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины, сообщило министерство обороны России.Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.Опыт специальной военной операции формирует новый облик Вооруженных сил и ОПК — ПутинКроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

