Российские военные нанесли массированный удар ракетами по ВПК Украины

14:32 27.12.2025 (обновлено: 14:44 27.12.2025)
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины, сообщило
министерство обороны России.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.