Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог

Для улучшения качества автомобильных дорог и укрепления транзитных возможностей страны будет принята пятилетняя программа, направленная на обновление дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и развитие транспортной связанности между регионами.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане будет принята пятилетняя программа по улучшению качества автомобильных дорог и увеличению их транзитной способности. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем послании к парламенту и народу. Он подчеркнул стратегическое значение развития дорог для социально-экономического роста страны.По словам президента, в рамках реформ 4 тысячи километров автомагистралей, соединяющих Андижан с Кунгратом, Ташкент с Термезом, Самарканд с Шахрисабзом и Алат с Сариасией превратят в автобаны, отвечающие международным стандартам.В 2026 году планируется завершить работы по реконструкции 300 километров автодорог общего пользования, проходящих по территории Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.Кроме того, начнется строительство 800 км скоростных автомагистралей по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунган — Наманган, а также Карши — Шахрисабз.По словам президента, на законодательном уровне будут закреплены нормы, обязывающие учитывать мнение граждан при проектировании дорог, оценивать влияние транспорта на окружающую среду и обеспечивать доступную, безбарьерную среду для пешеходов.При возведении дорог ключевым принципом станет применение современных технологий и передовых стандартов.

