https://uz.sputniknews.ru/20251227/uzbekistan-uluchshat-kachestvo-avtomobilnyx-dorog-54495404.html
Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог
Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог
Sputnik Узбекистан
Для улучшения качества автомобильных дорог и укрепления транзитных возможностей страны будет принята пятилетняя программа, направленная на обновление дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и развитие транспортной связанности между регионами.
2025-12-27T10:01+0500
2025-12-27T10:01+0500
2025-12-27T10:11+0500
дороги
президент узбекистана
программа
транспортное сообщение
строительство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/84/128488_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_4cab721c52aa51acc5f5d9230df577e7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане будет принята пятилетняя программа по улучшению качества автомобильных дорог и увеличению их транзитной способности. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем послании к парламенту и народу. Он подчеркнул стратегическое значение развития дорог для социально-экономического роста страны.По словам президента, в рамках реформ 4 тысячи километров автомагистралей, соединяющих Андижан с Кунгратом, Ташкент с Термезом, Самарканд с Шахрисабзом и Алат с Сариасией превратят в автобаны, отвечающие международным стандартам.В 2026 году планируется завершить работы по реконструкции 300 километров автодорог общего пользования, проходящих по территории Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.Кроме того, начнется строительство 800 км скоростных автомагистралей по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунган — Наманган, а также Карши — Шахрисабз.По словам президента, на законодательном уровне будут закреплены нормы, обязывающие учитывать мнение граждан при проектировании дорог, оценивать влияние транспорта на окружающую среду и обеспечивать доступную, безбарьерную среду для пешеходов.При возведении дорог ключевым принципом станет применение современных технологий и передовых стандартов.
https://uz.sputniknews.ru/20251226/za-devyat-let-my-proshli-bolshoy-put-razvitiya-prezident-obratilsya-k-narodu-s-poslaniem-54486565.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/84/128488_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6443e0e7c0d9a86f1ba53432773bb109.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев послание дороги программа автобан автомагистраль транспорт
мирзиёев послание дороги программа автобан автомагистраль транспорт
Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог
10:01 27.12.2025 (обновлено: 10:11 27.12.2025)
Для улучшения качества автомобильных дорог и укрепления транзитных возможностей страны будет разработана программа, направленная на обновление дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и развитие транспортной связанности между регионами.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
В Узбекистане будет принята пятилетняя программа по улучшению качества автомобильных дорог и увеличению их транзитной способности. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем послании
к парламенту и народу. Он подчеркнул стратегическое значение развития дорог для социально-экономического роста страны.
По словам президента, в рамках реформ 4 тысячи километров автомагистралей, соединяющих Андижан с Кунгратом, Ташкент с Термезом, Самарканд с Шахрисабзом и Алат с Сариасией превратят в автобаны, отвечающие международным стандартам.
"В целях улучшения качества автомобильных дорог, дальнейшего повышения транзитного потенциала будет реализована пятилетняя программа. При этом магистральные дороги протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан и Кунград, Ташкент и Термез, Самарканд и Шахрисабз, Алат и Сарыасию, мы превратим в "автобаны", отвечающие международным требованиям", — сказал президент.
В 2026 году планируется завершить работы по реконструкции 300 километров автодорог общего пользования, проходящих по территории Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
Кроме того, начнется строительство 800 км скоростных автомагистралей по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунган — Наманган, а также Карши — Шахрисабз.
"Мы провели большую подготовку и наметили планы сотрудничества в строительстве 800 километров высокоскоростных дорог по направлениям Ташкент – Самарканд, Ташкент – Андижан, Ташкент – Бостанлык, Пунгон – Наманган и Карши – Шахрисабз. Строительство дороги Ташкент – Самарканд начнется с марта, а практическая работа по остальным дорогам — не позднее 1 июля. Еще 1 200 километров новых дорог до 2030 года будет проложено в сотрудничестве с международными финансовыми институтами", — отметил глава государства.
По словам президента, на законодательном уровне будут закреплены нормы, обязывающие учитывать мнение граждан при проектировании дорог, оценивать влияние транспорта на окружающую среду и обеспечивать доступную, безбарьерную среду для пешеходов.
При возведении дорог ключевым принципом станет применение современных технологий и передовых стандартов.