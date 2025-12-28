https://uz.sputniknews.ru/20251228/uzbekistan-voshel-v-top-5-stran-kuda-rossiyane-priedut-otdyxat-na-novogodnie-prazdniki-54512157.html

Узбекистан вошел в топ-5 стран, куда россияне приедут отдыхать на новогодние праздники

Для поездок на Новый год российские туристы выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-5 стран, куда россияне приедут отдыхать на новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".Агрегатор по запросу агентства проанализировал бронирование россиянами отелей и апартаментов за рубежом с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.В Узбекистане к 2030 году планируют довести объемы туристических услуг до $20 млрдКак отмечалось, в период новогодних праздников каждое пятое бронирование (20%) приходится на зарубежные направления, это на 2% больше по сравнению с прошлым годом.Для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением, добавили в “Островке”.

