Узбекистан вошел в топ-5 стран, куда россияне приедут отдыхать на новогодние праздники
Для поездок на Новый год российские туристы выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением
2025-12-28T16:05+0500
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-5 стран, куда россияне приедут отдыхать на новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".Агрегатор по запросу агентства проанализировал бронирование россиянами отелей и апартаментов за рубежом с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.В Узбекистане к 2030 году планируют довести объемы туристических услуг до $20 млрдКак отмечалось, в период новогодних праздников каждое пятое бронирование (20%) приходится на зарубежные направления, это на 2% больше по сравнению с прошлым годом.Для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением, добавили в “Островке”.
“Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали следующие страны: Беларусь, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай”, — говорится в сообщении.
Для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением, добавили в “Островке”.