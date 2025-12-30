https://uz.sputniknews.ru/20251230/zaxarova-kommentariy-smi-zelenskiy-popytka-uxod-otvetstvennost-54557011.html

За эти преступления киевский режим ответит — Захарова

За эти преступления киевский режим ответит — Захарова

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения СМИ о том, что Зеленский в своих заявлениях пытается уйти от ответственности за попытку ВСУ нанести удары по резиденции Путина

2025-12-30T14:00+0500

2025-12-30T14:00+0500

2025-12-30T15:05+0500

в мире

мид рф

мария захарова

комментарий

владимир зеленский

сми

владимир путин

сергей лавров

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f8fdd5b4d401a785c1def1ed91335fbe.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. За эти преступления киевский режим ответит, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Зеленский в своих заявлениях пытается уйти от ответственности за попытку ВСУ нанести удары по резиденции Владимира Путина, называя ложью соответствующее заявление Лаврова. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

https://uz.sputniknews.ru/20251230/lavrov-podobnye-bezrassudnye-deystviya-kieva-ne-ostanutsya-bez-otveta-54548926.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мария захарова мид россии преступления киев режим