За эти преступления киевский режим ответит — Захарова

14:00 30.12.2025 (обновлено: 15:05 30.12.2025)
Официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения СМИ о том, что Зеленский в своих заявлениях пытается уйти от ответственности за попытку ВСУ нанести удары по резиденции Путина.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik
. За эти преступления киевский режим ответит, заявила
официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Зеленский в своих заявлениях пытается уйти от ответственности за попытку ВСУ нанести удары по резиденции Владимира Путина, называя ложью соответствующее заявление Лаврова.
"Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы "украденных Россией" детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.