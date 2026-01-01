Мирзиёев: Уходящий год стал годом больших преобразований
10:29 01.01.2026 (обновлено: 11:30 01.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз поздравил узбекистанцев с Новым годом.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Уходящий год стал годом больших преобразований и достижений в жизни нашего народа, роста нашей уверенности в завтрашнем дне, заявил Шавкат Мирзиёев в своем новогоднем обращении к узбекистанцам.
Глава государства отметил, что вопреки сложной ситуации в мире, Узбекистан продолжает достигать поставленных целей. Так, объем валового внутреннего продукта впервые превысил $145 млрд, и республика уверенно закрепила свое место среди стран со средним доходом.
"Эффект экономического роста наглядно отражается на улучшении жизни наших людей, доходах семей, облике махаллей, веры нашей молодежи в будущее", - подчеркнул президент страны.
Новый 2026 год в Узбекистане объявлен Годом развития махалли и всего общества.
"Мы и в новом году мобилизуем новые и новые возможности для обеспечения счастливой, благополучной и здоровой жизни каждой семьи, получения молодежью качественного образования, приобретения профессий будущего и регулярных занятий спортом", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Для реализации задуманных проектов в рамках Года, все отрасли экономики переведут на модель технологического и инновационного роста. Кроме того, по словам президенты страны, инфраструктуру тысяч махаллей модернизируют, что придаст им облик Нового Узбекистана.
"Убежден, что опытные председатели и активисты махаллей, интеллигенция, предприниматели, энергичная молодежь, широкая общественность, каждый соотечественник внесет свой достойный вклад в эту благородную работу!", - выразил уверенность глава государства.
Шавкат Мирзиёев добавил, что все реформы и усилия будут проводиться ради обеспечения благоприятной среды для жизни населения и бизнеса.
"В преддверии Нового года каждая семья верит в лучшее, в душе каждого человека пробуждаются светлые надежды. Пусть в 2026 году сбудутся все наши чистые помыслы и благородные устремления! Пусть новый год принесет каждой семье здоровье, счастье и благополучие, а нашей стране – прогресс, мир и спокойствие! Пусть Всевышний бережет нашу Родину и поддержит нас в стремлении сделать жизнь нашего народа еще лучше! С Новым годом, мои дорогие!", - поздравил узбекистанцев глава государства.