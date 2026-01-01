https://uz.sputniknews.ru/20260101/mirziyoyev-noviy-god-posdravleniye-uzbekistan-54592488.html

Мирзиёев: Уходящий год стал годом больших преобразований

Мирзиёев: Уходящий год стал годом больших преобразований

Sputnik Узбекистан

Глава государства отметил, что вопреки сложной ситуации в мире, Узбекистан продолжает достигать поставленных целей.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Уходящий год стал годом больших преобразований и достижений в жизни нашего народа, роста нашей уверенности в завтрашнем дне, заявил Шавкат Мирзиёев в своем новогоднем обращении к узбекистанцам. Глава государства отметил, что вопреки сложной ситуации в мире, Узбекистан продолжает достигать поставленных целей. Так, объем валового внутреннего продукта впервые превысил $145 млрд, и республика уверенно закрепила свое место среди стран со средним доходом.Новый 2026 год в Узбекистане объявлен Годом развития махалли и всего общества.Для реализации задуманных проектов в рамках Года, все отрасли экономики переведут на модель технологического и инновационного роста. Кроме того, по словам президенты страны, инфраструктуру тысяч махаллей модернизируют, что придаст им облик Нового Узбекистана.Шавкат Мирзиёев добавил, что все реформы и усилия будут проводиться ради обеспечения благоприятной среды для жизни населения и бизнеса.

