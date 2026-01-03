https://uz.sputniknews.ru/20260103/rossiyskie-voennye-naselennyy-punkt-bondarnoe-dnr-54624129.html
Российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
Sputnik Узбекистан
За сутки противник потерял до 220 военнослужащих, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
2026-01-03T15:22+0500
2026-01-03T15:22+0500
2026-01-03T15:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
спецоперация
россия
украина
днр
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53383129_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_d906fa9f2c8450f7e08bca27133d3d9f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Российские бойцы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики.СВО: технологические итоги 2025 годаЗа сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-situatsiya-svo-soveschaniye-54560750.html
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53383129_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_ca7ff24cd4e758e1a413c60a07088977.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво всу россия украина спецоперация
сво всу россия украина спецоперация
Российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
За сутки противник потерял до 220 военнослужащих, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik.
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении военного ведомства.
Российские бойцы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики.
За сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.