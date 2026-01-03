Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
Sputnik Узбекистан
За сутки противник потерял до 220 военнослужащих, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
2026-01-03T15:22+0500
2026-01-03T15:22+0500
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении военного ведомства.

Российские бойцы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики.
За сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
