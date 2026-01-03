https://uz.sputniknews.ru/20260103/rossiyskie-voennye-naselennyy-punkt-bondarnoe-dnr-54624129.html

Российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

За сутки противник потерял до 220 военнослужащих, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Российские бойцы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики.СВО: технологические итоги 2025 годаЗа сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.

