В Казахстане построят фармзавод за $200 млн для экспорта продукции в страны ЕАЭС и СНГ
Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний
2026-01-04T11:05+0500
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Биофармацевтический комплекс с инвестициями более $200 млн построят на юге Казахстана, часть выпускаемой продукции планируют экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства РК.Объект планируют оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов. Особое внимание уделено запуску полного цикла, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов.Общий объем инвестиций составит более 103 млрд тенге, создадут более 180 новых постоянных рабочих мест.Как отмечается, реализация проекта позволит расширить локальное производство, создать устойчивую производственную базу и постепенно заместить импорт социально значимых препаратов в республике.В пресс-службе уточнили, что проект строительства фармзавода в специальной экономической зоне "Алатау" реализует Минздрав Казахстана совместно с компанией Khan Tengri Biopharma.
Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik
. Биофармацевтический комплекс с инвестициями более $200 млн построят на юге Казахстана, часть выпускаемой продукции планируют экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Олжас Бектенов, сообщает
пресс-служба правительства РК.
Объект планируют оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов. Особое внимание уделено запуску полного цикла, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов.
Общий объем инвестиций составит более 103 млрд тенге, создадут более 180 новых постоянных рабочих мест.
"Биофармацевтический комплекс полного цикла на 103 миллиарда тенге (около $204 млн — прим. ред.) построят в Казахстане. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым. Часть выпускаемой продукции планируется экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока", — говорится в сообщении.
Как отмечается, реализация проекта позволит расширить локальное производство, создать устойчивую производственную базу и постепенно заместить импорт социально значимых препаратов в республике.
“Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что проект строительства фармзавода в специальной экономической зоне "Алатау" реализует Минздрав Казахстана совместно с компанией Khan Tengri Biopharma.