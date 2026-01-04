https://uz.sputniknews.ru/20260104/v-kazaxstane-postroyat-farmzavod-za-200-mln-dlya-eksporta-produktsii-v-strany-eaes-i-sng-54631250.html

В Казахстане построят фармзавод за $200 млн для экспорта продукции в страны ЕАЭС и СНГ

В Казахстане построят фармзавод за $200 млн для экспорта продукции в страны ЕАЭС и СНГ

Sputnik Узбекистан

Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний

2026-01-04T11:05+0500

2026-01-04T11:05+0500

2026-01-04T11:05+0500

еаэс и узбекистан

фармацевтика

завод

лекарства

производство

строительство

казахстан

продукция

экспорт

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_880279a6a13876235c4ce539c9d47de6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Биофармацевтический комплекс с инвестициями более $200 млн построят на юге Казахстана, часть выпускаемой продукции планируют экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства РК.Объект планируют оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов. Особое внимание уделено запуску полного цикла, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов.Общий объем инвестиций составит более 103 млрд тенге, создадут более 180 новых постоянных рабочих мест.Как отмечается, реализация проекта позволит расширить локальное производство, создать устойчивую производственную базу и постепенно заместить импорт социально значимых препаратов в республике.В пресс-службе уточнили, что проект строительства фармзавода в специальной экономической зоне "Алатау" реализует Минздрав Казахстана совместно с компанией Khan Tengri Biopharma.

казахстан

ближний восток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан строительство фармацевтика завод экспорт продукция еаэс снг