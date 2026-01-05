https://uz.sputniknews.ru/20260105/shkolniki-uzbekistana-v-2025-godu-zavoevali-210-medaley-na-mejdunarodnyx-olimpiadax-54643636.html

Школьники Узбекистана в 2025 году завоевали 210 медалей на международных олимпиадах

Представители республики особо отличились на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ и на Международной олимпиаде по информатике в Боливии

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2025 году школьники Узбекистана приняли участие в 29 международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 210 медалей (40 золотых, 78 серебряных, 92 бронзовых). Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. В прошлом году учащиеся Узбекистана также завоевали 13 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 4 бронзовых):Кроме того, на международных научных олимпиадах узбекистанцы стали обладателями 13 медалей (10 серебряных и 3 бронзовых):Также учащиеся республики приняли участие в 14 региональных олимпиадах, завоевав в общей сложности 138 медалей (27 золотых, 41 серебряную и 70 бронзовых).

