Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260105/shkolniki-uzbekistana-v-2025-godu-zavoevali-210-medaley-na-mejdunarodnyx-olimpiadax-54643636.html
Школьники Узбекистана в 2025 году завоевали 210 медалей на международных олимпиадах
Школьники Узбекистана в 2025 году завоевали 210 медалей на международных олимпиадах
Sputnik Узбекистан
Представители республики особо отличились на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ и на Международной олимпиаде по информатике в Боливии
2026-01-05T17:05+0500
2026-01-05T17:05+0500
наука
образование
школьники
общество
узбекистан
олимпиада
медали
золото
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54642595_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_f5ffcb11f1b7a9169d59ec6f9d8ede4c.jpg
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2025 году школьники Узбекистана приняли участие в 29 международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 210 медалей (40 золотых, 78 серебряных, 92 бронзовых). Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. В прошлом году учащиеся Узбекистана также завоевали 13 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 4 бронзовых):Кроме того, на международных научных олимпиадах узбекистанцы стали обладателями 13 медалей (10 серебряных и 3 бронзовых):Также учащиеся республики приняли участие в 14 региональных олимпиадах, завоевав в общей сложности 138 медалей (27 золотых, 41 серебряную и 70 бронзовых).
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54642595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8100dc467af931bd41b802182922748.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
школьники узбекистан медали олимпиады
школьники узбекистан медали олимпиады

Школьники Узбекистана в 2025 году завоевали 210 медалей на международных олимпиадах

17:05 05.01.2026
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ 2025 году школьники Узбекистана завоевали 210 медалей на международных олимпиадах
В 2025 году школьники Узбекистана завоевали 210 медалей на международных олимпиадах - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2026
© Министерство дошкольного и школьного образования
Подписаться
Представители республики особо отличились на международной олимпиаде по химии в ОАЭ и на международной олимпиаде по информатике в Боливии.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2025 году школьники Узбекистана приняли участие в 29 международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 210 медалей (40 золотых, 78 серебряных, 92 бронзовых). Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.
Узбекистанки впервые участвовали в Европейской математической олимпиаде среди девочек и завоевали 3 медали (1 серебряную и 2 бронзовые).
50 медалей (7 золотых, 13 серебряных, 30 бронзовых) — результат школьников Узбекистана на Международной олимпиаде по математике и информатике им. Аль-Хорезми, прошедшей в Ташкенте.
На Международной олимпиаде по химии им. Абу Райхана Бируни команда РУз стала единоличным лидером с 19 медалями, набрав 6 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых наград.
В прошлом году учащиеся Узбекистана также завоевали 13 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 4 бронзовых):
на Международной олимпиаде по химии, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах с участием 96 стран, — 2 золотые и 2 серебряные медали;
на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Австралии с участием 105 стран, — 4 серебряные и 1 бронзовую медаль;
на Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Боливии с участием более 90 стран, — 1 серебряную и 1 бронзовую медали;
на Международной олимпиаде по физике, проходившей в Париже с участием 96 стран, — 2 бронзовые медали.
Кроме того, на международных научных олимпиадах узбекистанцы стали обладателями 13 медалей (10 серебряных и 3 бронзовых):
на Международной олимпиаде по английскому языку в Иордании с участием 62 стран – 9 серебряных (5 кубков);
2 бронзовых медалей на Международной географической олимпиаде в Таиланде с участием 50 стран;
на Международной олимпиаде по экономике в Баку с участием 42 стран, – 1 серебряной и 1 бронзовой медалей.
Также учащиеся республики приняли участие в 14 региональных олимпиадах, завоевав в общей сложности 138 медалей (27 золотых, 41 серебряную и 70 бронзовых).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0