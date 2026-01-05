Школьники Узбекистана в 2025 году завоевали 210 медалей на международных олимпиадах
Представители республики особо отличились на международной олимпиаде по химии в ОАЭ и на международной олимпиаде по информатике в Боливии.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2025 году школьники Узбекистана приняли участие в 29 международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 210 медалей (40 золотых, 78 серебряных, 92 бронзовых). Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.
Узбекистанки впервые участвовали в Европейской математической олимпиаде среди девочек и завоевали 3 медали (1 серебряную и 2 бронзовые).
50 медалей (7 золотых, 13 серебряных, 30 бронзовых) — результат школьников Узбекистана на Международной олимпиаде по математике и информатике им. Аль-Хорезми, прошедшей в Ташкенте.
На Международной олимпиаде по химии им. Абу Райхана Бируни команда РУз стала единоличным лидером с 19 медалями, набрав 6 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых наград.
В прошлом году учащиеся Узбекистана также завоевали 13 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 4 бронзовых):
на Международной олимпиаде по химии, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах с участием 96 стран, — 2 золотые и 2 серебряные медали;
на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Австралии с участием 105 стран, — 4 серебряные и 1 бронзовую медаль;
на Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Боливии с участием более 90 стран, — 1 серебряную и 1 бронзовую медали;
на Международной олимпиаде по физике, проходившей в Париже с участием 96 стран, — 2 бронзовые медали.
Кроме того, на международных научных олимпиадах узбекистанцы стали обладателями 13 медалей (10 серебряных и 3 бронзовых):
на Международной олимпиаде по английскому языку в Иордании с участием 62 стран – 9 серебряных (5 кубков);
2 бронзовых медалей на Международной географической олимпиаде в Таиланде с участием 50 стран;
на Международной олимпиаде по экономике в Баку с участием 42 стран, – 1 серебряной и 1 бронзовой медалей.
Также учащиеся республики приняли участие в 14 региональных олимпиадах, завоевав в общей сложности 138 медалей (27 золотых, 41 серебряную и 70 бронзовых).