https://uz.sputniknews.ru/20260105/uzbekistan-stroitelstvo-remont-sotsuchrejdeniy-fond-54645620.html
В Узбекистане строительством и ремонтом соцучреждений займется специальный Фонд
В Узбекистане строительством и ремонтом соцучреждений займется специальный Фонд
Sputnik Узбекистан
В зоне его ответственности также укрепление материально-технической базы образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Соответствующее постановление подписал глава республики
2026-01-05T17:35+0500
2026-01-05T17:35+0500
2026-01-05T17:35+0500
общество
социальное развитие
строительство
ремонт
реконструкция
школы
спортивные сооружения
фонд
постановление
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/09/27936184_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7fb72e0f3e774fffc9e87766676f4fd5.jpg
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Узбекистане при министерстве экономики и финансов создали Фонд по строительству и ремонту учреждений социальной сферы, сообщает Минюст.Соответствующее постановление подписал глава республики.Средства Фонда направят на:Источники формирования Фонда:
https://uz.sputniknews.ru/20260104/v-ruz-v-2025-godu-postroili-rekonstruirovali-i-otremontirovali-svyshe-800-shkol-i-detsadov-54635938.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/09/27936184_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6f79241f5a3388ebd3971b4c3c1440bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан строительство рем онт социальные учреждения фонд
узбекистан строительство рем онт социальные учреждения фонд
В Узбекистане строительством и ремонтом соцучреждений займется специальный Фонд
В зоне его ответственности также укрепление материально-технической базы образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Соответствующее постановление подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik
. В Узбекистане при министерстве экономики и финансов создали Фонд по строительству и ремонту учреждений социальной сферы, сообщает
Минюст.
Соответствующее постановление подписал глава республики.
“Согласно постановлению, в целях финансирования строительства и ремонта объектов социальной сферы создается Фонд по строительству и ремонту учреждений социальной сферы”, — говорится в сообщении.
Средства Фонда направят на:
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных школ, медицинских и спортивных учреждений;
укрепление материально-технической базы образовательных, медицинских и спортивных учреждений, обеспечение их современным оборудованием, учебным и медицинским инвентарем, информационно-коммуникационными технологиями;
строительно-ремонтные работы в других социальных направлениях.
Источники формирования Фонда:
50% остатка внебюджетных средств органов исполнительной власти республики (с учетом части временно неиспользуемых средств, размещенных на депозитах) по состоянию на 1 января 2026 года;
2 трлн сумов из Государственного фонда социальной защиты при Национальном агентстве социальной защиты в 2025 году;
другие источники, не запрещенные законодательством.