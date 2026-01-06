https://uz.sputniknews.ru/20260106/turkmenistan-prinyal-predsedatelstvo-v-sng-54650804.html
С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ
С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ
Sputnik Узбекистан
В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ
2026-01-06T09:45+0500
2026-01-06T09:45+0500
2026-01-06T10:47+0500
снг
туркменистан
председательство
сердар бердымухамедов
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607982_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_062b4a445595519fe68bbf643baf21a0.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года председательство в органах Содружества Независимых Государств перешло от Таджикистана к Туркменистану, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Туркменистан является ассоциированным членом СНГ. В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ. По его словам, в стране рассматривают председательство как знак уважения и доверия со стороны государств-участников, а также признание вклада Туркменистана в развитие Содружества. Глава Туркменистана также сообщил, что страна планирует разработать концепцию своего председательства в СНГ, в которой будут отражены приоритеты и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом актуальных потребностей.
https://uz.sputniknews.ru/20260105/lebedev-razvitie-sotrudnichestva-sng-54638117.html
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607982_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0e75a35f1edd77480ecf5871dc3bf5c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
снг председательство ашхабад
снг председательство ашхабад
С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ
09:45 06.01.2026 (обновлено: 10:47 06.01.2026)
В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
С 1 января 2026 года председательство в органах Содружества Независимых Государств перешло от Таджикистана к Туркменистану, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Туркменистан является ассоциированным членом СНГ. В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ. По его словам, в стране рассматривают председательство как знак уважения и доверия со стороны государств-участников, а также признание вклада Туркменистана в развитие Содружества.
Глава Туркменистана также сообщил, что страна планирует разработать концепцию своего председательства в СНГ, в которой будут отражены приоритеты и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом актуальных потребностей.