С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ

В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года председательство в органах Содружества Независимых Государств перешло от Таджикистана к Туркменистану, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Туркменистан является ассоциированным членом СНГ. В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ. По его словам, в стране рассматривают председательство как знак уважения и доверия со стороны государств-участников, а также признание вклада Туркменистана в развитие Содружества. Глава Туркменистана также сообщил, что страна планирует разработать концепцию своего председательства в СНГ, в которой будут отражены приоритеты и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом актуальных потребностей.

