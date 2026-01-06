Узбекистан
В Узбекистане хотят усилить поддержку пострадавших от насилия женщин и защиту прав детей
Соответствующий законопроект в первом чтении обсудили на очередном заседании в нижней палате парламента.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане намерены усилить поддержку пострадавших от насилия женщин и защиту прав детей. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела в первом чтении соответствующий проект закона и одобрила его концепцию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Документ направлен на совершенствование системы защиты прав и законных интересов женщин, пострадавших от притеснений и насилия, их несовершеннолетних детей, а также приведение законодательства сферы в соответствие с международными стандартами. Законопроект расширяет полномочия Национального агентства социальной защиты и центров реабилитации и адаптации женщин. Кроме того, документ гарантирует сохранение рабочего места и занимаемой должности за пострадавшими на период их пребывания в специализированных центрах.
17:10 06.01.2026
© Пресс-служба Законодательной палатыЗаседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Соответствующий законопроект в первом чтении обсудили на очередном заседании в нижней палате парламента.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане намерены усилить поддержку пострадавших от насилия женщин и защиту прав детей. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела в первом чтении соответствующий проект закона и одобрила его концепцию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ направлен на совершенствование системы защиты прав и законных интересов женщин, пострадавших от притеснений и насилия, их несовершеннолетних детей, а также приведение законодательства сферы в соответствие с международными стандартами.
"Путем введения в национальное законодательство понятия "наилучшие интересы ребенка" совершенствуются правовые основы защиты прав детей", — говорится в сообщении.
Законопроект расширяет полномочия Национального агентства социальной защиты и центров реабилитации и адаптации женщин.
"Законопроектом предусматривается предоставление Национальному агентству социальной защиты и центрам реабилитации и адаптации женщин права обращаться в суды в интересах лиц, пострадавших от насилия, без уплаты государственной пошлины, а также участвовать в судебных заседаниях в качестве их представителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, документ гарантирует сохранение рабочего места и занимаемой должности за пострадавшими на период их пребывания в специализированных центрах.
