В Узбекистане хотят усилить поддержку пострадавших от насилия женщин и защиту прав детей

Соответствующий законопроект в первом чтении обсудили на очередном заседании в нижней палате парламента.

2026-01-06T17:10+0500

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане намерены усилить поддержку пострадавших от насилия женщин и защиту прав детей. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела в первом чтении соответствующий проект закона и одобрила его концепцию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Документ направлен на совершенствование системы защиты прав и законных интересов женщин, пострадавших от притеснений и насилия, их несовершеннолетних детей, а также приведение законодательства сферы в соответствие с международными стандартами. Законопроект расширяет полномочия Национального агентства социальной защиты и центров реабилитации и адаптации женщин. Кроме того, документ гарантирует сохранение рабочего места и занимаемой должности за пострадавшими на период их пребывания в специализированных центрах.

