В Андижанской области Узбекистана будут проводить фестиваль художников

В Андижанской области Узбекистана будут проводить фестиваль художников

Победители фестиваля получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Андижанской области, начиная с 2026-го, раз в 2 года будут проводить фестиваль художников, сообщает Минюст.Номинации фестиваля:Победители получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики.Желающие принять участие в фестивале до 1 февраля года его проведения должны предоставить:Оргкомитет до 1 апреля года проведения фестиваля сформирует список и уведомит участников.Напомним, что город Новый Андижан, строящийся в Андижанской области, будет носить имя потомка Амира Темура, основателя династии Бабуридов Захириддина Мухаммада Бабура. С таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля в парке "Новый Узбекистан" в Андижане.Бабур родился в Андижане в 1483 году."Он прожил лишь 47 лет. Но за столь короткий срок он совершил такие великие дела, построил такие архитектурные памятники и сады, оставив после себя немеркнущий след, что является для всех нас высочайшим примером", — сказал Мирзиёев.Глава Узбекистана отметил вклад Бабура в науку, культуру и литературу, назвав его достойным продолжателем Ренессанса Тимуридов.Он также добавил, что город Бабур должен стать "самым красивым, самым современным городом, о котором все мы мечтали".

