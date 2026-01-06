В Андижанской области Узбекистана будут проводить фестиваль художников
12:05 06.01.2026 (обновлено: 12:15 06.01.2026)
© Фото из личного архива Санджара ДжаббароваХудожник Санджар Джаббаров
© Фото из личного архива Санджара Джаббарова
Победители фестиваля получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении Кабинета Министров республики.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Андижанской области, начиная с 2026-го, раз в 2 года будут проводить фестиваль художников, сообщает Минюст.
Номинации фестиваля:
"Гран-при";
"Лучший художник-живописец";
"Лучший скульптор";
"Лучший фотохудожник";
"Лучший художник-график".
Победители получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики.
"Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке организации и проведения фестиваля художников в городе Бабуре Андижанской области. Согласно Положению, начиная с 2026 года Фестиваль проводится раз в 2 года, как правило, в мае. Победители награждаются легковым автомобилем производства Узбекистана (Chevrolet Onix или другой автомобиль данного класса) в качестве подарка Президента РУз, дипломом, символической статуэткой Фестиваля и денежными призами", — говорится в сообщении.
Желающие принять участие в фестивале до 1 февраля года его проведения должны предоставить:
резюме;
3 цветные фотографии размером 6x9 см;
копии сертификатов, дипломов, свидетельств об участии в фестивалях и выставках в области изобразительного искусства;
не менее 10 качественных фотографий собственных произведений в области изобразительного искусства и видеодиск с процессом их создания.
Оргкомитет до 1 апреля года проведения фестиваля сформирует список и уведомит участников.
Напомним, что город Новый Андижан, строящийся в Андижанской области, будет носить имя потомка Амира Темура, основателя династии Бабуридов Захириддина Мухаммада Бабура. С таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля в парке "Новый Узбекистан" в Андижане.
Бабур родился в Андижане в 1483 году.
"Он прожил лишь 47 лет. Но за столь короткий срок он совершил такие великие дела, построил такие архитектурные памятники и сады, оставив после себя немеркнущий след, что является для всех нас высочайшим примером", — сказал Мирзиёев.
Глава Узбекистана отметил вклад Бабура в науку, культуру и литературу, назвав его достойным продолжателем Ренессанса Тимуридов.
Он также добавил, что город Бабур должен стать "самым красивым, самым современным городом, о котором все мы мечтали".