Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260108/prezident-uzbekistana-pozdravil-sotrudnikov-prokuratury-54690142.html
Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: Работники системы стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах
2026-01-08T12:14+0500
2026-01-08T13:07+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54481586_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bdb60b464972964dc37ac8800bb21d6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравления сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны отметил большие изменения в работе органов прокуратуры, сотрудники которых "стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах".Он подчеркнул роль органов прокуратуры борьбе с теневой экономикой.Президент Узбекистана также отметил улучшение криминогенной обстановки: число махаллей, относящихся к "тяжелой" категории, сократилось почти в 1,5 раза.Глава республики подчеркнул, что создание Правоохранительной академии Научно-исследовательского института цифровой криминалистики, а также спецподразделения для противодействия киберпреступлениям, позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и готовить квалифицированных кадры в сфере.В заключение президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед сотрудниками органов прокуратуры, выразив уверенность, что они будут продолжать неустанно трудиться для оправдания доверия народа.Напомним, что в соответствии с Законом "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан" от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.
https://uz.sputniknews.ru/20260108/mirziyoev-nagradil-rabotnikov-organov-prokuratury-54684637.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54481586_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45958640b59a7f852eea7b69557fea56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление прокуратура день работников прокуратуры
президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление прокуратура день работников прокуратуры

Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

12:14 08.01.2026 (обновлено: 13:07 08.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Мирзиёев: Работники системы стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравления сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны отметил большие изменения в работе органов прокуратуры, сотрудники которых "стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах".
"Ярким примером результативности вашей деятельности является восстановление только в минувшем году нарушенных прав около 512 тысяч граждан, положительное решение почти 54 тысяч обращений, в том числе вопросов порядка 29 тысяч предпринимателей", — указал президент.
Он подчеркнул роль органов прокуратуры борьбе с теневой экономикой.
"Благодаря предпринятым мерам по искоренению теневой экономики в Государственный бюджет было взыскано 22 триллиона 300 миллиардов сумов дополнительных поступлений, в строительной отрасли был предотвращен излишний расход из бюджета 3 триллионов 900 миллиардов сумов, данные средства были направлены на дополнительное возведение объектов социальной инфраструктуры", — сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана также отметил улучшение криминогенной обстановки: число махаллей, относящихся к "тяжелой" категории, сократилось почти в 1,5 раза.
"Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре за прошедший период пресечено более 10 тысяч правонарушений и преступлений, взыскан нанесенный интересам государства и общества ущерб на сумму 1 триллион 800 миллиардов сумов, легализована деятельность свыше 13 тысяч лиц, они зарегистрированы в качестве предпринимателей", — добавил он.
Глава республики подчеркнул, что создание Правоохранительной академии Научно-исследовательского института цифровой криминалистики, а также спецподразделения для противодействия киберпреступлениям, позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и готовить квалифицированных кадры в сфере.
В заключение президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед сотрудниками органов прокуратуры, выразив уверенность, что они будут продолжать неустанно трудиться для оправдания доверия народа.
"В настоящее время, когда борьба с коррупцией в нашей стране поднимается на новый этап, каждый сотрудник должен быть примером в дальнейшем усилении открытости прокурорской деятельности, искоренении этого зла в системе, где вы служите, и других сферах. Так как наш народ в облике служащих органов прокуратуры видит стражей закона и защитников справедливости", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, что в соответствии с Законом "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан" от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.
Награждение по случаю Дня учителей и наставников - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2026
Мирзиёев наградил работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника
11:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0