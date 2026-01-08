Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

https://uz.sputniknews.ru/20260108/prezident-uzbekistana-pozdravil-sotrudnikov-prokuratury-54690142.html

Мирзиёев: Работники системы стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравления сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны отметил большие изменения в работе органов прокуратуры, сотрудники которых "стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах".Он подчеркнул роль органов прокуратуры борьбе с теневой экономикой.Президент Узбекистана также отметил улучшение криминогенной обстановки: число махаллей, относящихся к "тяжелой" категории, сократилось почти в 1,5 раза.Глава республики подчеркнул, что создание Правоохранительной академии Научно-исследовательского института цифровой криминалистики, а также спецподразделения для противодействия киберпреступлениям, позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и готовить квалифицированных кадры в сфере.В заключение президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед сотрудниками органов прокуратуры, выразив уверенность, что они будут продолжать неустанно трудиться для оправдания доверия народа.Напомним, что в соответствии с Законом "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан" от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.

