https://uz.sputniknews.ru/20260110/mipt-eksport-uzbekistana-v-2025-godu-dostig-334-mlrd-54723386.html

МИПТ: экспорт Узбекистана в 2025 году достиг $33,4 млрд

МИПТ: экспорт Узбекистана в 2025 году достиг $33,4 млрд

Sputnik Узбекистан

Существенную долю в общие показатели обеспечил туризм с объемом экспорта $5,0 млрд.

2026-01-10T14:40+0500

2026-01-10T14:40+0500

2026-01-10T14:40+0500

экспорт

узбекистан

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/11/48925880_0:102:1964:1207_1920x0_80_0_0_e62730430196d0d6e5316a735004b6f8.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В 2025 году экспорт Узбекистана достиг $33,4 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) РУз.География поставок охватила уже 131 страну мира, а прогнозный объем на 2026 год оценивается в $40 млрд, что означает рост на 55%.В 2025 году несколько ключевых экспортных направлений выросли ускоренными темпами. Так, основной вклад в рост обеспечили новые рынки экспорта. Существенную долю в общие показатели обеспечил туризм с объемом экспорта $5,0 млрд.Значительный вклад в экспорт Узбекистана внесли также сфера IT-услуг ($940 млн), поставки продовольственных товаров и строительных материалов — по $1,1 млрд, что свидетельствует об устойчивом росте и диверсификации экспортной структуры. Эти сферы стали важными источниками дохода.Узбекистан увеличил экспорт газа и электричества в 2025 году — инфографикаВместе с тем, в прошлом году общий объем привлеченных инвестиций в Узбекистан составил $43,1 млрд, что на 24% больше показателя 2024 года. Основная доля приходится на прямые иностранные инвестиции — $38,2 млрд, а также на средства международных финансовых организаций — $4,9 млрд.Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографикаВ ведомстве отметили, что рост инвестиционного доверия подтверждается выходом на рынок Узбекистана ведущих мировых брендов и активным сотрудничеством с ключевыми партнерами — Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экспорт узбекистан поставки мипт инвестиции