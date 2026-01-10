В Узбекистане запустили проект по производству зеленого водорода

https://uz.sputniknews.ru/20260110/uzbekistan-proekt-proizvodstvo-zelenogo-vodoroda-54719171.html
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
В Ташкентской области с участием саудовской ACWA Power запущено производство зеленого водорода, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
"В городе Чирчик Ташкентской области реализован проект по организации производства зеленого водорода (I этап)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мощность проекта составляет 3 миллиона тонн продукции в год, стоимость — $88 млн. Инициатором проекта выступает ACWA Power из Саудовской Аравии.
В ноябре 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству пилотного производства зеленого водорода в Ташкентской области с участием саудовской ACWA Power.
По данным АО "Узхимпром", проект, реализуемый в Чирчике, на втором этапе предусматривает производство из зеленого водорода до 500 тысяч тонн аммиака в год, а также создание парка ветровых электростанций мощностью до 2,4 ГВт.
По расчетам специалистов, в результате эффективного использования альтернативных энергоресурсов Узбекистан одним из первых в мире сможет производить минеральные удобрения из зеленого водорода и направлять продукцию с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки.