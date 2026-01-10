https://uz.sputniknews.ru/20260110/uzbekistan-proekt-proizvodstvo-zelenogo-vodoroda-54719171.html

В Узбекистане запустили проект по производству зеленого водорода

В Узбекистане запустили проект по производству зеленого водорода

Sputnik Узбекистан

Мощность проекта, реализуемого совместно с компанией из Саудовской Аравии, составляет 3 миллиона тонн продукции в год.

2026-01-10T10:10+0500

2026-01-10T10:10+0500

2026-01-10T10:33+0500

зеленый водород

водородная энергетика

чирчик

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35003116_0:15:3000:1703_1920x0_80_0_0_bdfcfb5c5377f6792630a56f85383b9a.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Ташкентской области с участием саудовской ACWA Power запущено производство зеленого водорода, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.По данным ведомства, мощность проекта составляет 3 миллиона тонн продукции в год, стоимость — $88 млн. Инициатором проекта выступает ACWA Power из Саудовской Аравии.В ноябре 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству пилотного производства зеленого водорода в Ташкентской области с участием саудовской ACWA Power. В Наманганской области запустили первую национальную ГЭСПо данным АО "Узхимпром", проект, реализуемый в Чирчике, на втором этапе предусматривает производство из зеленого водорода до 500 тысяч тонн аммиака в год, а также создание парка ветровых электростанций мощностью до 2,4 ГВт.По расчетам специалистов, в результате эффективного использования альтернативных энергоресурсов Узбекистан одним из первых в мире сможет производить минеральные удобрения из зеленого водорода и направлять продукцию с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки.

https://uz.sputniknews.ru/20251205/uzbekistan-vvel-stroy-svyshe-40-energeticheskix-obektov-na-11-mlrd-53974221.html

чирчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чирчик зеленый водород энергетика чирчик