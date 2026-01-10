https://uz.sputniknews.ru/20260110/uzbekskie-velosportsmeny-zavoevali-tri-medali-asean-track-series-54726119.html

Узбекские велоспортсмены завоевали три медали во втором этапе "Asean Track Series"

С 7 по 11 января в Малайзии проходят соревнования по велотреку. Узбекистан представляют шесть спортсменов.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Велогонщики Узбекистана успешно стартовали и во втором этапе соревнований по велотреку "Asean Track Series". Представители сборной завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали сообщает пресс-служба НОК.В турнире, который проводится в Малайзии в два этапа, участвуют шесть спортсменов республики под руководством новых тренеров — Йоханна Донбуша (Германия) и Ольги Забелинской.Узбекистанские велоспортсмены завоевали три "золота" на соревнованиях в МалайзииНаграды высшей пробы достоился Сергей Ростовцев в дисцциплине омниум.Серебряную и бронзовую медали завоевала Нафосат Козиева в дисциплинах элиминейшн и скрэтч.Напомним, что по итогам первого этапа соревнований, сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.

