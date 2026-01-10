Узбекские велоспортсмены завоевали три медали во втором этапе "Asean Track Series"
© Пресс-служба НОК Узбекистана В Малайзии проходят соревнования по велотреку "ASEAN TRACK SERIES".
© Пресс-служба НОК Узбекистана
С 7 по 11 января в Малайзии проходят соревнования по велотреку. Узбекистан представляют шесть спортсменов.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Велогонщики Узбекистана успешно стартовали и во втором этапе соревнований по велотреку "Asean Track Series". Представители сборной завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали сообщает пресс-служба НОК.
В турнире, который проводится в Малайзии в два этапа, участвуют шесть спортсменов республики под руководством новых тренеров — Йоханна Донбуша (Германия) и Ольги Забелинской.
"В городе Нилай стартовал второй этап соревнований по велотреку "Asean Track Series". В сегодняшних заездах представители сборной Узбекистана показали высокие результаты, завоевав по одной золотой, серебряной и бронзовой медали", — говорится в сообщении.
Награды высшей пробы достоился Сергей Ростовцев в дисцциплине омниум.
Серебряную и бронзовую медали завоевала Нафосат Козиева в дисциплинах элиминейшн и скрэтч.
Напомним, что по итогам первого этапа соревнований, сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.