Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан
Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан
Российская энергетическая компания, которая является мировым лидером по добыче природного газа, продолжает надежно поставлять голубое топливо в ближнее зарубежье
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан на 22,2%, сообщили в пресс-службе российской энергетической компании.Также пресс-служба мирового лидера по добыче природного газа рассказала, что в прошлом году Газпром впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik
. Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан на 22,2%, сообщили
в пресс-службе российской энергетической компании.
"Газпром" продолжает надежно поставлять газ в ближнее зарубежье. В 2025 году вырос экспорт в Центральную Азию и Закавказье. В частности, компания увеличила поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 22,2%, в Грузию — на 40,4%", — говорится в сообщении.
Также пресс-служба мирового лидера по добыче природного газа рассказала, что в прошлом году Газпром впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.
"По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа (на 24,8% выше показателя 2024 года). Таким образом, компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья (включая Турцию)", — говорится в сообщении.