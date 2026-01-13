https://uz.sputniknews.ru/20260113/gazprom-v-2025-godu-narastil-postavki-gaza-v-uzbekistan-kazaxstan-i-kyrgyzstan-54769123.html

Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан

Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан

Sputnik Узбекистан

Российская энергетическая компания, которая является мировым лидером по добыче природного газа, продолжает надежно поставлять голубое топливо в ближнее зарубежье

2026-01-13T11:45+0500

2026-01-13T11:45+0500

2026-01-13T11:45+0500

россия

газпром

поставки

газ

узбекистан

казахстан

кыргызстан

экспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Газпром в 2025 году нарастил поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан на 22,2%, сообщили в пресс-службе российской энергетической компании.Также пресс-служба мирового лидера по добыче природного газа рассказала, что в прошлом году Газпром впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.

https://uz.sputniknews.ru/20260103/itogi-goda-v-gazovoy-otrasli-pereorientatsiya-na-aziatskiy-rynok-54620729.html

россия

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газпром россия поставки газ узбекистан казахстан кыргызстан