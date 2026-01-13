https://uz.sputniknews.ru/20260113/uzbekistan-turistsko-rekreatsionnaya-zona-fergana-54770009.html

В Узбекистане появится туристическая зона "Фергана"

Объект создают сроком на 30 лет, с возможностью последующего продления его функционирования. Соответствующее постановление подписал глава республики

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане появится туристско-рекреационная зона "Фергана". Соответствующее постановление подписал глава республики, сообщает Минюст.Документ предусматривает создание в Ферганском районе необходимой инфраструктуры для превращения агротуристского кластера "Водил", специализирующегося на выращивании малины, в туристический объект.На территории малиновых плантаций организуют сервисные объекты из легких конструкций. К этому привлекут потенциальных предпринимателейВ 2026–2027 годах в Язъяванском районе на земельных площадях вокруг водохранилища "Марказий Фаргона" организуют туристические услуги и создадут новые рабочие места.Кроме того, на территориях махаллей "Саноат" и "Хосилот" Ферганского района на основе зарубежного опыта организуют агротуристические комплексы, которые включат малиновые плантации, холодильные склады и цеха по глубокой переработке продукции.

