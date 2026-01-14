Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260114/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-34-y-godovschinoy-obrazovaniya-vs-i-dnem-zaschitnikov-rodiny-54794324.html
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины
Sputnik Узбекистан
Глава республики выразил глубокое уважение и признательность храбрым воинам, всегда верным своей воинской присяге, посвятившим жизнь надежной защите Родины, обеспечению независимости и территориальной целостности страны
2026-01-14T13:10+0500
2026-01-14T13:10+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
вооруженные силы
день защитника родины
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54481586_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bdb60b464972964dc37ac8800bb21d6.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих, ветеранов и весь многонациональный народ страны с 34-й годовщиной образования Вооруженных сил и Днем защитников Родины. Глава республики отметил вклад ВС Узбекистана в реализацию исторических преобразований, осуществляемых во всех сферах жизни. Шавкат Мирзиёев отметил, что ВС поэтапно оснащают современным вооружением и военной техникой, совершенствуют и модернизируют систему управления и обеспечения, повышают уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих. Вместе с тем, по его словам, с учетом стремительно меняющейся ситуации на политической и военной карте мира, осложняющейся геополитической обстановки, усиливающихся конфликтов и кровопролитий, появления современных технологий и вооружения нового поколения, предстоит модернизировать методы ведения боя и управление на основе современных требований, воспитывать всесторонне подготовленные к новым условиям высококвалифицированные военные кадры. Президент Узбекистана пообещал усилить работу, направленную на повышение эффективности соцзащиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей, широко вовлекая в этот процесс государственные и гражданские институты, широкую общественность. Он выразил уверенность, что военнослужащие республики будут всегда следовать заветам героических предков и с честью исполнять свой священный долг перед Родиной.
https://uz.sputniknews.ru/20260114/mirziyoev-nagradil-voennoslujaschix-i-sotrudnikov-pravooxranitelnyx-organov-54784344.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54481586_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45958640b59a7f852eea7b69557fea56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан день защитников родины
узбекистан день защитников родины

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины

13:10 14.01.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики выразил глубокое уважение и признательность храбрым воинам, всегда верным своей воинской присяге, посвятившим жизнь надежной защите Родины, обеспечению независимости и территориальной целостности страны.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих, ветеранов и весь многонациональный народ страны с 34-й годовщиной образования Вооруженных сил и Днем защитников Родины.
Глава республики отметил вклад ВС Узбекистана в реализацию исторических преобразований, осуществляемых во всех сферах жизни.
"Мы по праву гордимся вами – продолжателями славных традиций великих предков, верными сынами Родины, решительными и беспощадными к врагу, бдительными и всегда готовыми боевым строем отразить натиск противника. В последние годы в рамках Стратегии "Узбекистан–2030" мы осуществляем широкомасштабную работу по повышению боевой мощи наших Вооруженных Сил, которые становятся одним из надежных гарантов необратимости наших реформ", — подчеркнул президент.
Шавкат Мирзиёев отметил, что ВС поэтапно оснащают современным вооружением и военной техникой, совершенствуют и модернизируют систему управления и обеспечения, повышают уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих.
Вместе с тем, по его словам, с учетом стремительно меняющейся ситуации на политической и военной карте мира, осложняющейся геополитической обстановки, усиливающихся конфликтов и кровопролитий, появления современных технологий и вооружения нового поколения, предстоит модернизировать методы ведения боя и управление на основе современных требований, воспитывать всесторонне подготовленные к новым условиям высококвалифицированные военные кадры.
"Нашей приоритетной задачей останется постоянное повышение боевого духа и физической подготовки военнослужащих, усиление у них патриотических чувств. В центре нашего внимания всегда будут находиться также задачи по оснащению национальной армии современным вооружением и военной техникой, в том числе роботизированными комплексами на основе искусственного интеллекта, дальнейшему внедрению передовых информационных технологий в процессы управления войсками и принятия решений", — сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана пообещал усилить работу, направленную на повышение эффективности соцзащиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей, широко вовлекая в этот процесс государственные и гражданские институты, широкую общественность.
"Каждый военнослужащий должен всегда ощущать единство армии и народа, поддержку всего 38-миллионного населения Узбекистана и черпать из этого силу, энергию и воодушевление", — подчеркнул лидер страны.
Он выразил уверенность, что военнослужащие республики будут всегда следовать заветам героических предков и с честью исполнять свой священный долг перед Родиной.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2026
Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0