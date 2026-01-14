https://uz.sputniknews.ru/20260114/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-34-y-godovschinoy-obrazovaniya-vs-i-dnem-zaschitnikov-rodiny-54794324.html

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины

Глава республики выразил глубокое уважение и признательность храбрым воинам, всегда верным своей воинской присяге, посвятившим жизнь надежной защите Родины, обеспечению независимости и территориальной целостности страны

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих, ветеранов и весь многонациональный народ страны с 34-й годовщиной образования Вооруженных сил и Днем защитников Родины. Глава республики отметил вклад ВС Узбекистана в реализацию исторических преобразований, осуществляемых во всех сферах жизни. Шавкат Мирзиёев отметил, что ВС поэтапно оснащают современным вооружением и военной техникой, совершенствуют и модернизируют систему управления и обеспечения, повышают уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих. Вместе с тем, по его словам, с учетом стремительно меняющейся ситуации на политической и военной карте мира, осложняющейся геополитической обстановки, усиливающихся конфликтов и кровопролитий, появления современных технологий и вооружения нового поколения, предстоит модернизировать методы ведения боя и управление на основе современных требований, воспитывать всесторонне подготовленные к новым условиям высококвалифицированные военные кадры. Президент Узбекистана пообещал усилить работу, направленную на повышение эффективности соцзащиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей, широко вовлекая в этот процесс государственные и гражданские институты, широкую общественность. Он выразил уверенность, что военнослужащие республики будут всегда следовать заветам героических предков и с честью исполнять свой священный долг перед Родиной.

