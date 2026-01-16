Узбекистан
В Узбекистане осужденным разрешат общаться с близкими через дистанционные видеовстречи
В Узбекистане осужденным разрешат общаться с близкими через дистанционные видеовстречи
Ранее осужденным предоставлялось право только на один телефонный разговор продолжительностью 15 минут.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Осужденным в Узбекистане теперь предоставят право на дистанционные видеовстречи с близкими. В стране приняли закон, вносящий изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс, сообщает министерство юстиции.Согласно внесенным изменениям, осужденный к лишению свободы имеет право на одну дистанционную видеовстречу или телефонный разговор продолжительностью 15 минут, оплачиваемые за счет его собственных средств. Ранее осужденным предоставлялось право только на один телефонный разговор продолжительностью 15 минут. Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроектВ декабре 2024 года во время обсуждения данного законопроекта на заседании Закпалаты Олий Мажлиса было отмечено, что документ служит интересам человека и направлен на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на общение с членами своей семьи и близкими, а также окажет содействие в реинтеграции в общество после отбывания наказания.
В Узбекистане осужденным разрешат общаться с близкими через дистанционные видеовстречи

10:31 16.01.2026 (обновлено: 10:42 16.01.2026)
Ранее осужденные имели право лишь на один телефонный звонок длительностью 15 минут.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Осужденным в Узбекистане теперь предоставят право на дистанционные видеовстречи с близкими. В стране приняли закон, вносящий изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс, сообщает министерство юстиции.
Согласно внесенным изменениям, осужденный к лишению свободы имеет право на одну дистанционную видеовстречу или телефонный разговор продолжительностью 15 минут, оплачиваемые за счет его собственных средств.
Ранее осужденным предоставлялось право только на один телефонный разговор продолжительностью 15 минут.
Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект
В декабре 2024 года во время обсуждения данного законопроекта на заседании Закпалаты Олий Мажлиса было отмечено, что документ служит интересам человека и направлен на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на общение с членами своей семьи и близкими, а также окажет содействие в реинтеграции в общество после отбывания наказания.
"Данный проект разработан в целях приведения прав заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, в соответствие с международными нормами, внедрения современных информационных технологий в сферу и снижения случаев повторных правонарушений лиц, лишенных свободы", — отметил замминистра внутренних дел Рамазон Ашрапов.
