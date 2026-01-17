https://uz.sputniknews.ru/20260117/sovet-eek-pravila-opredeleniya-lokalizatsii-farmproduktsii-medizdeliy-54866614.html

Совет ЕЭК утвердил новые правила определения локализации фармпродукции и медизделий

Совет ЕЭК утвердил новые правила определения локализации фармпродукции и медизделий

Sputnik Узбекистан

Фармпродукция и медицинские изделия будут признаваться произведенными в ЕАЭС при условии набора не менее 50 баллов в рамках новой системы оценки.

2026-01-17T11:21+0500

2026-01-17T11:21+0500

2026-01-17T11:28+0500

еаэс

фармацевтика

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43741090_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbefc19af7aa3672a31cd9ea2321a82f.jpg

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Правовой портал Евразийского экономического союза опубликовал решение Совета Евразийской экономической комиссии, которое корректирует правила определения страны происхождения фармацевтической продукции и отдельных видов медицинских изделий для госзакупок. Документом вводится балльная система для фармпродукции. Так, для признания товара произведенным в ЕАЭС необходимо набрать минимум 50 баллов.Для отдельных видов медизделий установлены пороги от 70 до 350 баллов с постепенным повышением к 2029 году.Кроме того, продлены переходные периоды, которые позволяют декларировать страну происхождения товаров по старым правилам:

https://uz.sputniknews.ru/20250802/eaes-novye-pravila-farmatsevticheskix-inspektsiy-51012118.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фармпродукция медизделия еэк еаэс локализация