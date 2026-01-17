Совет ЕЭК утвердил новые правила определения локализации фармпродукции и медизделий
Фармпродукция и медицинские изделия будут признаваться произведенными в ЕАЭС при условии набора не менее 50 баллов в рамках новой системы оценки.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Правовой портал Евразийского экономического союза опубликовал решение Совета Евразийской экономической комиссии, которое корректирует правила определения страны происхождения фармацевтической продукции и отдельных видов медицинских изделий для госзакупок.
Документом вводится балльная система для фармпродукции. Так, для признания товара произведенным в ЕАЭС необходимо набрать минимум 50 баллов.
Для отдельных видов медизделий установлены пороги от 70 до 350 баллов с постепенным повышением к 2029 году.
Кроме того, продлены переходные периоды, которые позволяют декларировать страну происхождения товаров по старым правилам:
для части медизделий — до 30 июня 2026 года;
для группы фармпродукции — до 31 декабря 2026 года.
