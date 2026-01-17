https://uz.sputniknews.ru/20260117/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-2025-god-54868897.html
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан в 2025 году
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Чаще всего в прошлом году в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
2026-01-17T15:40+0500
2026-01-17T15:40+0500
2026-01-17T15:40+0500
инфографика
туристы
статистика
туризм
узбекистан
казахстан
таджикистан
кыргызстан
россия
турпоток
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54861751_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a3cbc4d0321e7594da63175de44f8342.png
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 11,7 миллионов иностранных граждан.Этот показатель увеличился на 3,7 миллионов человек или 46,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (3,3 млн), Таджикистана (2,7 млн) и Казахстана (2,7 млн). На четвертом месте — путешественники из России (984,4 тыс. человек).В Топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в прошлом году, также вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20260116/pochti-million-rossiya-stala-odnim-iz-liderov-po-turpotoku-v-uzbekistan-54858176.html
узбекистан
казахстан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54861751_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_04b2cfc8a9ef2ee1455d63e658e91439.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туристы инфографика узбекистан
туристы инфографика узбекистан
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан в 2025 году
Чаще всего в прошлом году в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 11,7 миллионов иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 3,7 миллионов человек или 46,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (3,3 млн), Таджикистана (2,7 млн) и Казахстана (2,7 млн). На четвертом месте — путешественники из России (984,4 тыс. человек).
В Топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в прошлом году, также вошли:
Корея — 46,3 тыс. человек.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.