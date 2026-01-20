Перепись населения в Узбекистане: опрошено почти 2,5 млн домохозяйств
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане к данному моменту провели перепись 2,4 млн домохозяйств и 31 тыс
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом переписи населения и сельского хозяйства, которая проводится в республике с 15 января 2026 года.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане с 15 января стартовала перепись населения и сельского хозяйства. За первые дни через специальный портал опрос прошли уже 2,48 миллиона домохозяйств, а также 31 тысячи фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе работ по организации и проведению переписи населения и сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.
"Данное мероприятие имеет ключевое значение для научно обоснованного планирования демографических процессов, развития регионов, трудовых ресурсов и социальной инфраструктуры страны. Процесс переписи осуществляется в соответствии с международными стандартами с применением современных цифровых решений", — отметили в пресс-службе.
Перепись проводится в два этапа. В рамках первого этапа, который продлится с 15 по 31 января, граждане могут принять участие в переписи через специальную информационную систему. Во втором этапе, с 4 по 28 февраля, сотрудники “махаллинской семерки” начнут подомовой обход и заполнят анкеты с использованием планшетов.
Онлайн-перепись осуществляется на портале census.stat.uz с идентификацией через систему OneID. Мониторинг всех данных осуществляется на основе геоинформационной системы. В этих целях по республике сформированы геолокации более чем 7,6 миллиона домохозяйств и жилых объектов, разработаны специальные мониторинговые дашборды, позволяющие отслеживать ход процессов в режиме реального времени.
"Все сведения, предоставляемые гражданами, защищены в соответствии с требованиями законодательства, персональные данные конфиденциальны и используются исключительно в статистических целях", — подчеркнуто в сообщении.
Для проведения переписи созданы 14 региональных и 208 районных и городских штабов. Проведена подготовка около 60 тысяч переписчиков. В частности, к процессу привлечены 54 тысячи представителей “махаллинской семерки”, 2,6 тысячи резервных сотрудников и 4 тысячи членов территориальных штабов. Кроме того, обучение прошли 480 тренеров из министерств и ведомств, а также 3 200 волонтеров из вузов.
Для информирования населения подготовлено 110 разъяснительных видеороликов и 600 телесюжетов. В соцсетях опубликовано 6,3 тысячи, в местах массового скопления людей и общественном транспорте размещено свыше 23 тысяч информационных материалов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане к данному моменту провели перепись 2,4 млн домохозяйств и 31 тыс
В Узбекистане к данному моменту провели перепись 2,4 млн домохозяйств и 31 тыс
© telegram sputnikuzbekistan/
Глава государства отметил, что необходимо провести перепись качественно, обеспечить надежность данных и широкого использования полученной информации при выработке и принятии решений.