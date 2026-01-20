https://uz.sputniknews.ru/20260120/perepis-naseleniya-uzbekistan-oprosheno-uje-pochti-25-mln-domoxozyaystv-55000032.html

Перепись населения в Узбекистане: опрошено почти 2,5 млн домохозяйств

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом переписи населения и сельского хозяйства, которая проводится в республике с 15 января 2026 года.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане с 15 января стартовала перепись населения и сельского хозяйства. За первые дни через специальный портал опрос прошли уже 2,48 миллиона домохозяйств, а также 31 тысячи фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе работ по организации и проведению переписи населения и сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.Перепись проводится в два этапа. В рамках первого этапа, который продлится с 15 по 31 января, граждане могут принять участие в переписи через специальную информационную систему. Во втором этапе, с 4 по 28 февраля, сотрудники “махаллинской семерки” начнут подомовой обход и заполнят анкеты с использованием планшетов.Онлайн-перепись осуществляется на портале census.stat.uz с идентификацией через систему OneID. Мониторинг всех данных осуществляется на основе геоинформационной системы. В этих целях по республике сформированы геолокации более чем 7,6 миллиона домохозяйств и жилых объектов, разработаны специальные мониторинговые дашборды, позволяющие отслеживать ход процессов в режиме реального времени.Для проведения переписи созданы 14 региональных и 208 районных и городских штабов. Проведена подготовка около 60 тысяч переписчиков. В частности, к процессу привлечены 54 тысячи представителей “махаллинской семерки”, 2,6 тысячи резервных сотрудников и 4 тысячи членов территориальных штабов. Кроме того, обучение прошли 480 тренеров из министерств и ведомств, а также 3 200 волонтеров из вузов.Для информирования населения подготовлено 110 разъяснительных видеороликов и 600 телесюжетов. В соцсетях опубликовано 6,3 тысячи, в местах массового скопления людей и общественном транспорте размещено свыше 23 тысяч информационных материалов.Глава государства отметил, что необходимо провести перепись качественно, обеспечить надежность данных и широкого использования полученной информации при выработке и принятии решений.

