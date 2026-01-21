https://uz.sputniknews.ru/20260121/doklad-o-prestupleniyax-kievskogo-rejima-v-krasnoarmeyske-55112245.html

Зверства и преступления киевского режима в Красноармейске — видео доклада

Доклад содержит свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций

В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".Участие приняли:Доклад включал свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций. Это расстрелы мирного населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.

