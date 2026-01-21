Узбекистан
Зверства и преступления киевского режима в Красноармейске — видео доклада
Доклад содержит свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций
2026-01-21T17:13+0500
2026-01-21T18:37+0500
прямая трансляция
пресс-центр
миа "россия сегодня"
пресс-конференция
презентация
доклад
киев
преступление
женщины
дети
В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".Участие приняли:Доклад включал свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций. Это расстрелы мирного населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.
киев режим преступления красноармейск доклад женева конвенции нарушения
киев режим преступления красноармейск доклад женева конвенции нарушения

17:13 21.01.2026 (обновлено: 18:37 21.01.2026)
Подписаться
Доклад содержал свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций.
В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
Участие приняли:
автор доклада, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев;
уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова;
посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник;
глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов;
представитель Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ Никита Мазур;
директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин;
председатель Американского клуба в России Елена Брэнсон.
Доклад включал свидетельства очевидцев целенаправленных военных преступлений киевского режима против женщин и детей, которые являются грубейшими нарушениями Женевских конвенций. Это расстрелы мирного населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.
