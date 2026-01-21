https://uz.sputniknews.ru/20260121/mirziyoev-vyletel-v-shveytsariyu-55140443.html

Мирзиёев вылетел в Швейцарию

Глава республики совершит рабочий визит в эту страну по приглашению американского коллеги Дональда Трампа

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства.Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.

