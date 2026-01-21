Узбекистан
Мирзиёев вылетел в Швейцарию
Мирзиёев вылетел в Швейцарию
Глава республики совершит рабочий визит в эту страну по приглашению американского коллеги Дональда Трампа
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства.Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.
швейцария
Глава республики совершит рабочий визит в эту страну по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства.
"По приглашению Президента США Дональда Трампа 21 января Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в городе Давосе церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского лидера", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.
В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.
Президент РФ Владимир Путин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2026
Путин по дипканалам получил приглашение войти в Совет мира по Газе
19 января, 16:00
