Охват массовым спортом в Узбекистане повысят с 15 млн человек до 17 млн

Глава республики отметил, что текущие показатели по ряду видов спорта пока не в полной мере соответствуют имеющейся инфраструктуре и потенциалу. Особое внимание он уделил вопросам научного подхода к развитию спорта

спорт

спортивные соревнования

население

узбекистан

презентация

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Охват массовым спортом в Узбекистане повысят до 17 млн человек. Президент РУз Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результатах работы в сфере спорта в 2025 году, итогах крупных соревнований и задачах на 2026-ой, сообщает пресс-служба главы республики. Согласно представленным данным, в настоящее время в стране охват населения массовым спортом достиг 15 млн человек, а число граждан, регулярно занимающихся спортом, за последние годы увеличилось почти в 1,5 раза. В 2025 году спортсмены Узбекистана показали высокие результаты на международной арене: молодежная сборная заняла 13-е место на Всемирной Универсиаде, 2-е место на Молодежных играх в Бахрейне и на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии, а также 1-е место на юношеских Параазиатских играх в ОАЭ. Национальная сборная по футболу впервые завоевала путевку на чемпионат мира. Шахматист Жавохир Синдаров примет участие в Турнире претендентов за мировую шахматную корону. По словам руководителя страны, нельзя ограничиваться достигнутыми результатами, необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности и созданные условия. Чтобы сформировать достойный резерв для международных спортивных игр и Олимпиад в республике продолжают внедрение открытой и прозрачной системы селекции в рамках Президентской олимпиады. В первом цикле соревнований участвовали 103 тыс. спортсменов, а на финальном этапе — более 3 тыс. спортсменов по 11 видам спорта, разыгравших 135 золотых, 134 серебряные и 227 бронзовых медалей. Глава республики поручил: Говорили и о том, что в настоящее время в Олимпийский городок переехали 17 олимпийских спортивных федераций и другие спортивные организации. Научный подход к развитию спорта Президент отметил, что достижение высоких результатов связано не только с инфраструктурой и соревнованиями, но и с системным развитием всех направлений спортивной науки. В связи с этим, он поставил задачи по широкому внедрению современных подходов в сфере спортивной фармакологии, диетологии, функциональной и физической подготовки, реабилитации, а также индивидуального планирования нагрузок, поручил шире привлекать частный сектор и инвесторов к развитию спорта, поддерживать инвестпроекты в сфере спортивной инфраструктуры, тренировочных центров и рынка спортивных услуг.

узбекистан

