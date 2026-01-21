https://uz.sputniknews.ru/20260121/respublikanskiy-onkotsentr-uzbekistana-i-ego-filialy-poluchat-novoe-oborudovanie-na-56-mln-55107627.html

Республиканский онкоцентр Узбекистана и его филиалы получат новое оборудование на $5,6 млн

Главе РУз представили проект модернизации Республиканского онкологического центра и его региональных филиалов. В частности, речь шла о приобретении циклотрона и лаборатории радиосинтеза для производства радиофармпрепаратов

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Для Республиканского онкологического центра Узбекистана и его региональных филиалов планируют закупить 5 видов оборудования на сумму $5,6 млн. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект модернизации данных медучреждений. Как отмечалось, в 2021 году в сотрудничестве с Исламским банком развития в рамках проекта "Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан (фаза II)" для нового комплекса центра и его 13 филиалов закупили 119 видов медицинского оборудования на общую сумму $61 млн. Также главе республике рассказали о работе по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения доступными и качественными лекарственными средствами. Сегодня в сфере реализуют 156 проектов общей стоимостью $2,3 млрд. В 2025 году освоили $362 млн иностранных инвестиций, создали более 2,4 тыс. новых рабочих мест. Предприятия отрасли произвели продукцию на 7,3 трлн сумов, экспорт лекарственных средств и фармпродукции в 55 стран мира составил $220 млн. Кроме того, за счет пересмотра референтных цен на 2 тыс. наименований импортных лекарственных средств оптовые цены на препараты снизили на 40–60%. Президент подчеркнул необходимость:

