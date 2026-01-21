Республиканский онкоцентр Узбекистана и его филиалы получат новое оборудование на $5,6 млн
14:00 21.01.2026 (обновлено: 14:55 21.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРеспубликанский онкологический центр РУз начнет работу в новом комплексе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Главе РУз представили проект модернизации Республиканского онкологического центра и его региональных филиалов. В частности, речь шла о приобретении циклотрона и лаборатории радиосинтеза для производства радиофармпрепаратов.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Для Республиканского онкологического центра Узбекистана и его региональных филиалов планируют закупить 5 видов оборудования на сумму $5,6 млн. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект модернизации данных медучреждений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту представлены комплексные меры по улучшению системы здравоохранения
Президенту представлены комплексные меры по улучшению системы здравоохранения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в 2021 году в сотрудничестве с Исламским банком развития в рамках проекта "Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан (фаза II)" для нового комплекса центра и его 13 филиалов закупили 119 видов медицинского оборудования на общую сумму $61 млн.
"Планируется закупить еще 5 видов оборудования на сумму 5,6 миллиона долларов. За счет привлечения дополнительных средств в размере 10 миллионов долларов предложено приобрести для центра 1027 единиц медицинского оборудования 80 наименований, а также циклотрон и лабораторию радиосинтеза для производства радиофармацевтических препаратов", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Также главе республике рассказали о работе по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения доступными и качественными лекарственными средствами.
Сегодня в сфере реализуют 156 проектов общей стоимостью $2,3 млрд. В 2025 году освоили $362 млн иностранных инвестиций, создали более 2,4 тыс. новых рабочих мест.
Предприятия отрасли произвели продукцию на 7,3 трлн сумов, экспорт лекарственных средств и фармпродукции в 55 стран мира составил $220 млн.
"В результате последних реформ, направленных на обеспечение качества лекарственных средств и сокращение бюрократических процедур, предпринимателями впервые начаты работы по организации производства в Узбекистане 130 наименований импортных лекарственных средств на основе трансфера технологий", — говорится в сообщении.
Кроме того, за счет пересмотра референтных цен на 2 тыс. наименований импортных лекарственных средств оптовые цены на препараты снизили на 40–60%.
Президент подчеркнул необходимость:
дальнейшего повышения качества и доступности отечественных лекарственных средств, замещающих импорт;
создания для инвесторов необходимых условий;
наращивания производственных и лабораторных мощностей;
формирования прозрачной системы контроля качества.