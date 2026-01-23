https://uz.sputniknews.ru/20260123/uzbekistan-moderniziruet-sistemu-raboty-organizatsiy-slujby-krovi-55214593.html
Узбекистан модернизирует систему работы организаций службы крови — постановление
Sputnik Узбекистан
С января 2026 года в целях развития безвозмездного донорского движения крови в стране ежемесячно будет проводиться национальная донорская акция "Вместе спасаем жизнь".
2026-01-23T15:36+0500
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане будет внедрена новая система в организациях службы крови. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию службы крови в 2026–2030 годах", сообщает министерство юстиции.В соответствии с документом в организациях службы крови будет налажена новая система, предусматривающая с 1 октября 2026 года внедрение:Кроме того, с 1 марта 2027 года будет внедрена информационная система "Ведение электронного учета продуктов крови".В свою очередь с 1 октября 2026 года в организациях службы крови будет внедрена система обязательного двухэтапного скрининга продуктов крови.Согласно постановлению, с 1 января 2026 года в целях развития безвозмездного донорского движения крови ежемесячно будет проводиться национальная донорская акция "Вместе спасаем жизнь".В рамках этой акции будет организовано донорство крови: одну неделю каждого месяца — в организациях службы крови, а три оставшиеся недели — в образовательных, медицинских и других учреждениях.Ежегодно среди военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, входящих в систему Вооруженных сил, а также работников правоохранительных органов будут проводиться донорские дни.Проведение дней донорства также будет налажено в трудовых коллективах.В организациях общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования будут организованы духовно-просветительские мероприятия и встречи по донорству.В каждом учреждении, оказывающем медицинскую помощь при родах, будут создавать экстренный запас крови и ее компонентов и обеспечивать его запас, в том числе плазмой и эритроцитарной массой.
15:36 23.01.2026 (обновлено: 16:03 23.01.2026)
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik
. В Узбекистане будет внедрена новая система в организациях службы крови. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию службы крови в 2026–2030 годах", сообщает
министерство юстиции.
В соответствии с документом в организациях службы крови будет налажена новая система, предусматривающая с 1 октября 2026 года внедрение:
стандартных операционных процедур и протоколов безопасности, регулирующих все технические и медицинские процессы по обеспечению безопасности и качества продуктов крови;
системы управления бизнес-процессами в рамках цепочки "потребность – переработка – доставка".
Кроме того, с 1 марта 2027 года будет внедрена информационная система "Ведение электронного учета продуктов крови".
В свою очередь с 1 октября 2026 года в организациях службы крови будет внедрена система обязательного двухэтапного скрининга продуктов крови.
Согласно постановлению, с 1 января 2026 года в целях развития безвозмездного донорского движения крови ежемесячно будет проводиться национальная донорская акция "Вместе спасаем жизнь".
В рамках этой акции будет организовано донорство крови: одну неделю каждого месяца — в организациях службы крови, а три оставшиеся недели — в образовательных, медицинских и других учреждениях.
Ежегодно среди военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, входящих в систему Вооруженных сил, а также работников правоохранительных органов будут проводиться донорские дни.
Проведение дней донорства также будет налажено в трудовых коллективах.
В организациях общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования будут организованы духовно-просветительские мероприятия и встречи по донорству.
В каждом учреждении, оказывающем медицинскую помощь при родах, будут создавать экстренный запас крови и ее компонентов и обеспечивать его запас, в том числе плазмой и эритроцитарной массой.