Шавкат Мирзиёев встретился с участниками Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии

Престижный форум собрал в столице Узбекистана представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял руководителей Олимпийского совета Азии и участников Генеральной ассамблеи организации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что развитие спорта определено одним из приоритетных направлений в рамках Стратегии "Узбекистан – 2030".В завершение встречи за весомый вклад в развитие спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества президент Узбекистана вручил генеральному директору Олимпийского совета Азии, президенту Всемирной федерации водных видов спорта Хусейну аль-Мусалламу высокую государственную награду – орден "Дустлик" Республики Узбекистан.

