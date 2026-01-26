Шавкат Мирзиёев встретился с участниками Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии
Шавкат Мирзиёев принял руководителей Олимпийского совета Азии и участников Генеральной ассамблеи

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял руководителей Олимпийского совета Азии и участников Генеральной ассамблеи организации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Лидер страны выразил признательность за решение о проведении ассамблеи в Ташкенте, отметив высокий уровень доверия к Узбекистану как к надежному партнеру в международном спортивном движении”, — говорится в сообщении.
Отмечалось, что развитие спорта определено одним из приоритетных направлений в рамках Стратегии "Узбекистан – 2030".
“Подчеркнута готовность узбекской стороны к дальнейшему укреплению сотрудничества с международными спортивными организациями, реализации совместных программ и инициатив, ориентированных на достижение практических результатов”, — говорится в сообщении.
В завершение встречи за весомый вклад в развитие спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества президент Узбекистана вручил генеральному директору Олимпийского совета Азии, президенту Всемирной федерации водных видов спорта Хусейну аль-Мусалламу высокую государственную награду – орден "Дустлик" Республики Узбекистан.