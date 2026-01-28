https://uz.sputniknews.ru/20260128/prezident-uzbekistana-prinyal-generalnogo-direktora-rosatoma--podrobnosti-vstrechi-55323033.html

Президент Узбекистана принял генерального директора Росатома — подробности встречи

Стороны рссмотрели практические аспекты реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в республике, а также расширения сотрудничества в сфере мирного атома

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны с удовлетворением отметили:Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов.Росатом предложил создать в Узбекистане атомный кластер, заявил Алексей Лихачёв по итогам встречи.Также, по словам главы госкорпорации, "первый бетон" на строительстве АЭС зальют гораздо раньше декабря 2026 года.Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства АЭС.По мнению Лихачёва, проект АЭС в Узбекистане станет мировой витриной сочетания большой и малой мощности.Глава Росатома в интервью каналу "Россия 24" назвал новаторским решение построить дополнительно два реактора большой мощности ВВЭР-1000 на площадке малой станции, где уже создают 2 реактора по 55 МВт.Гендиректор Росатома подчеркнул, что работы по строительству АЭС в Узбекистане идут высокими темпами и в полном соответствии с графиком, передает пресс-служба госкорпорации.

