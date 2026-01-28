Президент Узбекистана принял генерального директора Росатома — подробности встречи
Стороны рссмотрели практические аспекты реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в республике, а также расширения сотрудничества в сфере мирного атома.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, сообщает пресс-служба главы государства.
“Были рассмотрены практические аспекты реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в нашей стране, а также расширения сотрудничества в сфере мирного атома”, — говорится в сообщении.
Президент принял генерального директора корпорации "Росатом"
Стороны с удовлетворением отметили:
начало в октябре прошлого года закладки фундамента здания первого реактора малой мощности;
продолжение работ по проектированию электростанции;
запуск передовой инженерной школы по атомной энергетике и ядерным технологиям на базе действующего в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в декабре прошлого года.
Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов.
Росатом предложил создать в Узбекистане атомный кластер, заявил Алексей Лихачёв по итогам встречи.
"Мы позволили себе некое новаторство: предложить руководству Узбекистана создать не просто пристанционный атомный город, но атомный кластер, в котором будут присутствовать не только атомная энергетика, но атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения, материаловедения", — рассказал Лихачев телеканалу "Россия 24".
Также, по словам главы госкорпорации, "первый бетон" на строительстве АЭС зальют гораздо раньше декабря 2026 года.
Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства АЭС.
По мнению Лихачёва, проект АЭС в Узбекистане станет мировой витриной сочетания большой и малой мощности.
Глава Росатома в интервью каналу "Россия 24" назвал новаторским решение построить дополнительно два реактора большой мощности ВВЭР-1000 на площадке малой станции, где уже создают 2 реактора по 55 МВт.
"С точки зрения опыта — ничего такого не существует на планете, и в этом смысле наш узбекский проект станет такой мировой витриной сочетания большой и малой мощности", — отметил он.
Гендиректор Росатома подчеркнул, что работы по строительству АЭС в Узбекистане идут высокими темпами и в полном соответствии с графиком, передает пресс-служба госкорпорации.
"Работы на площадке ведутся активно: уже в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности. Главная задача этого года — перейти к заливке бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова", — пояснил Лихачев.
