Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью службы охраны при ГУВД Ташкента

Президент отметил, что меняются формы и факторы преступности, однако симметричные им системы и меры противодействия не сформированы. Участились киберпреступления и, если не ускорить работу по нейтрализации этих угроз, могут возникнуть трудности для населения

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью службы охраны при ГУВД Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.В сфере обеспечения мирной и безопасной жизни населения, защиты неприкосновенности имущества внедряют современные подходы, основанные на передовом зарубежном опыте. Эти приоритетные задачи возложены на Департамент охраны при МВД.Соответствующими решениями главы республики в 2025 году Департамент охраны передали из Нацгвардии в систему органов внутренних дел:Во дворе здания Мирзиёев осмотрел используемую в службе спецтехнику, маневры дронов, а также применяемые для поддержания общественного порядка транспортные средства, ознакомился с демонстрацией охранной техники. Ему рассказали о работе по внедрению и последовательному развитию концепции “Безопасный город”. Последнюю поэтапно реализуют в республиканском масштабе.Сегодня во всех региональных управлениях внутренних дел полностью запустили информсистему “Калкон”, позволяющую вести онлайн-мониторинг территорий, проводить оперативные поисковые операции, управлять силами и средствами, а также выявлять преступления “по горячим следам” на основе ИИ.В рамках концепции “Безопасный город” создали единую платформу, функционируют 13 центров обработки данных, единая электронная карта, 42 750 интеллектуальных камер и 17 систем мониторинга пожарной безопасности. Эти системы образуют основную структурную часть концепции.Главе республики рассказали, что работа по внедрению и интеграции интеллектуальных транспортных систем, систем управления автопарковками, экологического и сейсмологического мониторинга, оповещения в чрезвычайных ситуациях, проводимая совместно с министерствами и ведомствами, продолжится и в этом году.Благодаря интегрированному использованию технических возможностей единой платформы “Безопасный город” правоохранительные и госорганы сэкономили несколько сотен миллиардов сумов бюджетных средств. Опыт Узбекистана по внедрению концепции “Безопасный город” вызывает большой международный интерес.Мирзиёеву доложили, что в Академии МВД начали строительство нового здания, отвечающего современным требованиям, для Департамента цифровизации. До конца года планируют расширить охват сети, интегрировать в платформу как минимум четыре новые системы на основе ИИ и поднять уровень цифровизации до международных стандартов.Он указал, что основной проблемой является нехватка квалифицированных профильных кадров. Необходимо уделить особое внимание повышению знаний и навыков сотрудников банков и органов внутренних дел, а также регулярному их обучению. Также глава государства отметил, что при внедрении систем видеонаблюдения крайне важно подготовить специалистов, способных устанавливать и эффективно управлять ими, а также организовывать периодические учебные курсы.Также президенту презентовали меры, реализуемые в Ташкенте для обеспечения общественной безопасности в рамках проектов “Безопасная улица”, “Безопасный тротуар”, а также на гастрономических улицах.Ему представили процесс обучения сотрудников службы охраны, а также практические занятия с участием инспекторов профилактики.В ходе презентации работы ситуационного центра главе государства рассказали о роли современных систем управления и мониторинга в обеспечении безопасности.Ситуационный центр создали для ведения контроля и мониторинга действий подразделений службы охраны, управления, координации и онлайн-наблюдения его сил и средств при оперативных и чрезвычайных ситуациях.

шавкат мирзиёев служба охрана гувд ташкент