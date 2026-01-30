https://uz.sputniknews.ru/20260130/shavkat-mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-podnojiyu-pamyatnika-islamu-karimovu-v-tashkente-55374151.html

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Ежегодно 30 января в Узбекистане отмечают день рождения первого президента.

2026-01-30T13:26+0500

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.На церемонии в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова присутствовали также представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента и правительства, деятели науки и культуры, представители общественности.В ходе церемонии были прочитаны суры из Корана и дуа. Говорилось о деятельности Первого Президента во благо Родины и его человеческих качествах.Память Первого Президента также почтили возложением цветов к его памятникам в городах Самарканде, где он похоронен, и Карши, где Ислам Каримов работал руководителем области.

