Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте
13:26 30.01.2026 (обновлено: 15:36 30.01.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте
© telegram sputnikuzbekistan/
Ежегодно 30 января в Узбекистане отмечают день рождения Первого Президента.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.
На церемонии в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова присутствовали также представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента и правительства, деятели науки и культуры, представители общественности.
В ходе церемонии были прочитаны суры из Корана и дуа. Говорилось о деятельности Первого Президента во благо Родины и его человеческих качествах.
"Историческая память — прочный фундамент будущего нации. Неоценимые заслуги Первого Президента Ислама Каримова в становлении Узбекистана как независимого государства, в создании основ государственности страны вспоминаются с глубоким уважением и признательностью. Благодаря инициативе и вниманию главы государства Шавката Мирзиёева память о Первом Президенте была увековечена, в Самарканде был построен его мавзолей. Стало доброй традицией проводить поминальные мероприятия 30 января — в день рождения Ислама Каримова", — говорится в сообщении.
Память Первого Президента также почтили возложением цветов к его памятникам в городах Самарканде, где он похоронен, и Карши, где Ислам Каримов работал руководителем области.
