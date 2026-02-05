https://uz.sputniknews.ru/20260205/o-chem-dogovorilis-shavkat-mirziyoev-i-glavnokomanduyuschiy-silami-oborony-pakistana-55497435.html

О чем договорились Шавкат Мирзиёев и Главнокомандующий Силами обороны Пакистана

О чем договорились Шавкат Мирзиёев и Главнокомандующий Силами обороны Пакистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан находится в этой стране с государственным визитом.

2026-02-05T18:02+0500

2026-02-05T18:02+0500

2026-02-05T18:23+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

пакистан

встреча

вооруженные силы

сотрудничество

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55497076_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_a57a15e77796d9474f69665cec4a04e3.jpg

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Главнокомандующим Силами обороны Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание стороны уделили расширению взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также координации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.Речь шла о важности активизации кооперационных связей между ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух стран, расширения программ подготовки военных специалистов, обмена опытом и проведения совместных учебных мероприятий.В фокусе внимания также находились вопросы ускорения реализации перспективных инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере.В заключение Мирзиёев ознакомился с разработками компании "Глобальные промышленные и оборонные решения", в том числе образцами современной пакистанской военной техники и вооружений.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 5-6 февраля находится в этой стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20260205/kak-vstretili-prezidenta-uzbekistana-v-islamabade-55495229.html

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев президент узбекистана пакистан государственный визит