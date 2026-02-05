https://uz.sputniknews.ru/20260205/o-chem-dogovorilis-shavkat-mirziyoev-i-glavnokomanduyuschiy-silami-oborony-pakistana-55497435.html
Sputnik Узбекистан
пакистан
О чем договорились Шавкат Мирзиёев и Главнокомандующий Силами обороны Пакистана
18:02 05.02.2026 (обновлено: 18:23 05.02.2026)
Президент Узбекистана по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Главнокомандующим Силами обороны Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“По прибытии в город Исламабад Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру компании "Глобальные промышленные и оборонные решения", где провел встречу с Главнокомандующим Силами обороны — командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром. Были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития узбекско-пакистанского многопланового сотрудничества и стратегического партнерства”, — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили расширению взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также координации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.
Речь шла о важности активизации кооперационных связей между ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух стран, расширения программ подготовки военных специалистов, обмена опытом и проведения совместных учебных мероприятий.
В фокусе внимания также находились вопросы ускорения реализации перспективных инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере.
“Достигнута договоренность о подготовке отдельной "дорожной карты" по развитию военного и военно-технического сотрудничества”, — говорится в сообщении.
В заключение Мирзиёев ознакомился с разработками компании "Глобальные промышленные и оборонные решения", в том числе образцами современной пакистанской военной техники и вооружений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 5-6 февраля находится в этой стране с государственным визитом.