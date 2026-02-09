Узбекистан
Диёра Келдиёрова получила международную награду за основанный ею дзюдо-клуб
Диёра Келдиёрова получила международную награду за основанный ею дзюдо-клуб
Детский дзюдо-клуб Келдиёровой открылся в феврале прошлого года.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Олимпийской чемпионке Диёре Келдиёровой вручили престижную награду за ее проект дзюдо-клуба, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Международная федерация дзюдо признала дзюдо-клуб Диёры Келдиёровой лучшим проектом для детей в 2025 году. Торжественное награждение прошло в рамках "Большого шлема" в Париже. Напомним, дзюдо-клуб Келдиёровой открылся в конце февраля 2025 года в Ташкенте. Церемония открытия прошла в общеобразовательной школе № 17. В мероприятии приняли участие руководители Международной федерации дзюдо (IJF), министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов Узбекистана, а также федерации дзюдо республики.Во время выступления на церемонии открытия официальные лица отметили, что развитие дзюдо в Узбекистане вышло на новый уровень, и выразили уверенность в том, что данный клуб в будущем взрастит таких же чемпионов, как Диёра Келдиёрова. На данный момент Диёра Келдиёрова является действующим лидером мирового рейтинга по дзюдо и первой женщиной из Узбекистана, выигравшей олимпийское золото в данной дисциплине.
10:46 09.02.2026 (обновлено: 13:07 09.02.2026)
© Пресс-служба НОКДзюдо-клуб Диёры Келдиёровой признан лучшим проектом по версии IJF
Дзюдо-клуб Диёры Келдиёровой признан лучшим проектом по версии IJF - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2026
© Пресс-служба НОК
Подписаться
Детский дзюдо-клуб Келдиёровой открылся в феврале прошлого года.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Олимпийской чемпионке Диёре Келдиёровой вручили престижную награду за ее проект дзюдо-клуба, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Международная федерация дзюдо признала дзюдо-клуб Диёры Келдиёровой лучшим проектом для детей в 2025 году.
Торжественное награждение прошло в рамках "Большого шлема" в Париже.
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2026
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
Напомним, дзюдо-клуб Келдиёровой открылся в конце февраля 2025 года в Ташкенте. Церемония открытия прошла в общеобразовательной школе № 17. В мероприятии приняли участие руководители Международной федерации дзюдо (IJF), министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов Узбекистана, а также федерации дзюдо республики.
Во время выступления на церемонии открытия официальные лица отметили, что развитие дзюдо в Узбекистане вышло на новый уровень, и выразили уверенность в том, что данный клуб в будущем взрастит таких же чемпионов, как Диёра Келдиёрова.
На данный момент Диёра Келдиёрова является действующим лидером мирового рейтинга по дзюдо и первой женщиной из Узбекистана, выигравшей олимпийское золото в данной дисциплине.
