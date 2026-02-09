https://uz.sputniknews.ru/20260209/evraziysky-forum-astana-razvitie-robotizatsiya-eaeu-55571224.html

На Евразийском форуме в Астане обсудят развитие роботизации в ЕАЭС

Страны ЕАЭС планируют вывести внутренние показали по плотности роботизации на среднемировой уровень.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На Евразийском экономическом форуме в этом году, помимо прочих тем, планируют поговорить и о повсеместном развитии роботизации в странах ЕАЭС, сообщил глава отдела промышленной политики департамента промышленной политики ЕЭК Денис Кучерявцев.По его словам, все члены Союза уделяют особое внимание развитию промышленной робототехники. Так, в 2025 году Совет ЕЭК утвердил евразийскую технологическую платформу "Робототехника", куда вошли национальные робототехнические ассоциации стран ЕАЭС. Как отметил Денис Кучерявцев, председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркивал важность внедрения и развития искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности и создания полностью автоматизированных производств.В настоящее время по плотности роботизации среди членов ЕАЭС лидирует Россия — 35 промышленных роботов на 10 тысяч рабочих. Далее идет Казахстан — 10 промышленных роботов, а за ним — Армения, Беларусь и Кыргызстан, у которых по пять промышленных роботов на 10 тысяч рабочих.Страны ЕАЭС планируют вывести эти показатели на среднемировой уровень. Каждая из стран ЕАЭС обозначила показатели, которые намерена достичь к 2030 году.Так, например, Россия планирует довести плотность роботизации до 145 роботов на 10 тысяч рабочих, а Беларусь — до 100. В Казахстане уже подготавливают национальный проект "Роботизация отраслей экономики". Денис Кучерявцев отметил, что промежуточные результаты работ и текущие достижения членов ЕАЭС планируется обсудить на отдельном мероприятии в рамках Евразийского экономического форума в Астане, который пройдет в мае текущего года.

