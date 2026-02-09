В Фергане построят многопрофильную клинику

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ферганской области появится современная многопрофильная больница на 800 коек, сообщает пресс-служба областного хокимията. Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке Минфина страны завершило тендер по проекту строительства клиники — победителем стал совместный проект компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии. Теперь саудовская компания в течение следующих 30 дней должна будет подписать с Минздравом РУз контракт. Согласно документу, победитель тендера обязан спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием клинику за 3 года. Данная клиника обеспечит население Ферганской и других областей доступом к высокотехнологичным медицинским услугам, включая кардиохирургию, нейрохирургию и трансплантацию органов, расширит международное сотрудничество в сфере строительства и здравоохранения.
