В Фергане построят многопрофильную клинику
В Фергане построят многопрофильную клинику
Больница будет рассчитана на 800 мест.
2026-02-09T14:19+0500
2026-02-09T15:06+0500
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ферганской области появится современная многопрофильная больница на 800 коек, сообщает пресс-служба областного хокимията. Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке Минфина страны завершило тендер по проекту строительства клиники — победителем стал совместный проект компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии. Теперь саудовская компания в течение следующих 30 дней должна будет подписать с Минздравом РУз контракт. Согласно документу, победитель тендера обязан спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием клинику за 3 года. Данная клиника обеспечит население Ферганской и других областей доступом к высокотехнологичным медицинским услугам, включая кардиохирургию, нейрохирургию и трансплантацию органов, расширит международное сотрудничество в сфере строительства и здравоохранения.
14:19 09.02.2026 (обновлено: 15:06 09.02.2026)
Сдать клинику в эксплуатацию планируют в течение трех лет.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ферганской области появится современная многопрофильная больница на 800 коек, сообщает пресс-служба областного хокимията.
Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке Минфина страны завершило тендер по проекту строительства клиники — победителем стал совместный проект компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии.
Теперь саудовская компания в течение следующих 30 дней должна будет подписать с Минздравом РУз контракт.
Согласно документу, победитель тендера обязан спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием клинику за 3 года.
Данная клиника обеспечит население Ферганской и других областей доступом к высокотехнологичным медицинским услугам, включая кардиохирургию, нейрохирургию и трансплантацию органов, расширит международное сотрудничество в сфере строительства и здравоохранения.
