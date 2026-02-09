https://uz.sputniknews.ru/20260209/fergana-mnogoprofilnaya-klinika-stroitelstvo-55566968.html

В Фергане построят многопрофильную клинику

В Фергане построят многопрофильную клинику

Sputnik Узбекистан

Больница будет рассчитана на 800 мест.

2026-02-09T14:19+0500

2026-02-09T14:19+0500

2026-02-09T15:06+0500

узбекистан

саудовская аравия

медицина

здравоохранение

тендер

ферганская область

больница

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/09/55566131_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4448456d2dfa7b9ad9b38a9620d4ecf0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ферганской области появится современная многопрофильная больница на 800 коек, сообщает пресс-служба областного хокимията. Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке Минфина страны завершило тендер по проекту строительства клиники — победителем стал совместный проект компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии. Теперь саудовская компания в течение следующих 30 дней должна будет подписать с Минздравом РУз контракт. Согласно документу, победитель тендера обязан спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием клинику за 3 года. Данная клиника обеспечит население Ферганской и других областей доступом к высокотехнологичным медицинским услугам, включая кардиохирургию, нейрохирургию и трансплантацию органов, расширит международное сотрудничество в сфере строительства и здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20251202/v-djizakskoy-oblasti-sozdayut-medklaster-kotoryy-budet-sotrudnichat-s-kfu-53885984.html

узбекистан

саудовская аравия

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фергана строительство клиника 800 коек саудовская аравия здравоохранение область медицина тендер