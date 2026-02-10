https://uz.sputniknews.ru/20260210/prezident-oznakomilsya-s-planami-po-razvitiyu-selskogo-xozyaystva-agrarnoy-nauki-55577362.html

Президент ознакомился с предложениями по модернизации сельского хозяйства и аграрной науки

Президент ознакомился с предложениями по модернизации сельского хозяйства и аграрной науки

Sputnik Узбекистан

Президент рассмотрел предложения по освоению новых сельскохозяйственных земель, развитию пастбищ и созданию Академии сельскохозяйственных наук, а также меры по подготовке кадров и расширению агропромышленного производства.

2026-02-10T10:01+0500

2026-02-10T10:01+0500

2026-02-10T10:01+0500

президент узбекистана

сельское хозяйство

президент

наука

аграрии

земля

кадры

сады

пастбище

виноградники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55576766_44:158:1280:853_1920x0_80_0_0_7bb383a3842024d06f2ff2f2a03942ae.jpg

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по освоению новых земель для сельского хозяйства и реформированию научной деятельности в отрасли. В ходе презентации были представлены планы по освоению и улучшению состояния дополнительно 938 тысяч гектаров пастбищ до 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, в 2026–2027 годах намечено восстановление 620 тысяч гектаров пастбищ. На 300 тысячах гектаров планируется высадка пастбищных культур, а на 130 тысячах гектаров — установка водозаборных скважин. Это позволит создать условия для выпаса 960 тысяч голов мелкого рогатого скота и увеличить объемы производства мяса и шерсти.Особо отмечена необходимость кардинального обновления институциональной инфраструктуры аграрной науки. В этих целях предусмотрено объединение 22 научных центров, 260 лабораторий и более 2,5 тысячи ученых и научных сотрудников в единую структуру — Академию сельскохозяйственных наук.В качестве приоритетных направлений деятельности академии предложено определить биотехнологии и молекулярную биологию, генную инженерию и гибридное семеноводство, "умное" сельское хозяйство, использование космических и дроновых технологий, борьбу с деградацией земель и улучшение здоровья почв, органическое сельское хозяйство и продовольственную безопасность, ветеринарию, а также цифровое сельское хозяйство. Также определены меры по эффективной организации деятельности новой структуры.Отдельное внимание уделено подготовке кадров для аграрного сектора. Отмечено, что в Ташкентском государственном аграрном университете обучаются 13,6 тысячи студентов, однако лишь 55% выпускников работают по специальности из-за недостаточной связи обучения с практикой. В этой связи поставлены задачи по созданию системы, объединяющей образование, научные исследования и производство.В дальнейшем 6,8 тысячи студентов будут проходить практику на предприятиях, в агрокластерах и производственных организациях, еще более 2,6 тысячи — в 22 научно-исследовательских институтах системы Министерства сельского хозяйства. Также предложено принимать в университет детей фермеров и их работников по сниженной контрактной основе, сократить срок обучения по семи направлениям с четырех до трех лет и обучать студентов получению прав тракториста-машиниста и эксплуатации агродронов.В рамках презентации рассмотрена деятельность Агентства по развитию агропромышленности. В прошлом году на 44 тысячах гектаров неэффективных земель были созданы интенсивные и индустриализированные сады и виноградники, что обеспечило создание 37 тысяч рабочих мест. Урожай с этих насаждений начнет поступать с 2027 года, что позволит экспортировать плодоовощную продукцию на $660 млн в год.В различных регионах страны уже реализуются конкретные проекты.Отмечено, что в 2026 году необходимо создать еще 25,5 тысячи гектаров фруктовых садов и 5 тысяч гектаров виноградников, а также организовать 48 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.Подчеркивалось, что ежегодный импорт саженцев на сумму $60 млн может быть замещен за счет местного производства. В этих целях сформирована коллекция из более 200 высокоурожайных, свободных от вирусов материнских сортов фруктов. В Бектемирском и Юкоричирчикском районах создаются специализированные комплексы с лабораториями in vitro и материнскими питомниками, которые к концу года должны выйти на проектную мощность — 27 миллионов саженцев в год.По итогам обсуждения глава государства дал ответственным лицам соответствующие поручения.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент мирзиёев сельское хозяйство академия сельскохозяйственных наук