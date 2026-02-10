Узбекистан — крупнейший партнер Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в ЦА
15:24 10.02.2026 (обновлено: 15:25 10.02.2026)
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Подписаться
Определены приоритеты сотрудничества до 2030 года, включая расширение несуверенного финансирования частного сектора, поддержку проектов государственно-частного партнерства, развитие "зеленой" энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Узбекистан сохраняет статус крупнейшего партнера Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Центральной Азии с долей 51% операций. В мировом рейтинге по объему операций страна занимает шестое место, а объем совместных проектов превышает $7 млрд.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел первую официальную встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи, поздравив ее с назначением и подчеркнув символичность первого визита в Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан остается крупнейшим партнером АБИИ в регионе — на страну приходится 51% операций Банка в Центральной Азии, а в глобальном рейтинге по объему операций республика занимает шестое место.
"Портфель совместных проектов превысил $7 млрд. В 2024 году в Самарканде состоялось 6-е заседание Совета управляющих", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили приоритеты сотрудничества до 2030 года:
расширение несуверенного финансирования частного сектора;
поддержку проектов ГЧП;
развитие зеленой энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В завершении встречи Лазиз Кудратов пригласил главу АБИИ принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–19 июня 2026 года.
1 декабря 2025, 13:29