Узбекистан — крупнейший партнер Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в ЦА

Определены приоритеты сотрудничества до 2030 года, включая расширение несуверенного финансирования частного сектора, поддержку проектов государственно-частного партнерства, развитие "зелёной" энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".

ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Узбекистан сохраняет статус крупнейшего партнера Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Центральной Азии с долей 51% операций. В мировом рейтинге по объему операций страна занимает шестое место, а объем совместных проектов превышает $7 млрд.АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средстваМинистр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел первую официальную встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи, поздравив ее с назначением и подчеркнув символичность первого визита в Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан остается крупнейшим партнером АБИИ в регионе — на страну приходится 51% операций Банка в Центральной Азии, а в глобальном рейтинге по объему операций республика занимает шестое место. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества до 2030 года: В завершении встречи Лазиз Кудратов пригласил главу АБИИ принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–19 июня 2026 года.

