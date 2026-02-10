Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260210/uzbekistan-krupneyshiy-partner-aziatskogo-banka-infrastrukturnyx-investitsiy-v-tsa-55594261.html
Узбекистан — крупнейший партнер Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в ЦА
Узбекистан — крупнейший партнер Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в ЦА
Sputnik Узбекистан
Определены приоритеты сотрудничества до 2030 года, включая расширение несуверенного финансирования частного сектора, поддержку проектов государственно-частного партнерства, развитие "зелёной" энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".
2026-02-10T15:24+0500
2026-02-10T15:25+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
инвестиции
банк
лазиз кудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55594622_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_078c012f69d852288562946b9435550b.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Узбекистан сохраняет статус крупнейшего партнера Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Центральной Азии с долей 51% операций. В мировом рейтинге по объему операций страна занимает шестое место, а объем совместных проектов превышает $7 млрд.АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средстваМинистр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел первую официальную встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи, поздравив ее с назначением и подчеркнув символичность первого визита в Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан остается крупнейшим партнером АБИИ в регионе — на страну приходится 51% операций Банка в Центральной Азии, а в глобальном рейтинге по объему операций республика занимает шестое место. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества до 2030 года: В завершении встречи Лазиз Кудратов пригласил главу АБИИ принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–19 июня 2026 года.
https://uz.sputniknews.ru/20251201/uzbekistan-i-abii-podpisali-soglashenie-na-500-mln--chto-ono-predusmatrivaet-53850238.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55594622_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_2d96451ad1dc0ed943b353b15b90634c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абии мипт кудратов инвестиции узбекистан
абии мипт кудратов инвестиции узбекистан

Узбекистан — крупнейший партнер Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в ЦА

15:24 10.02.2026 (обновлено: 15:25 10.02.2026)
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
 Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Подписаться
Определены приоритеты сотрудничества до 2030 года, включая расширение несуверенного финансирования частного сектора, поддержку проектов государственно-частного партнерства, развитие "зеленой" энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Узбекистан сохраняет статус крупнейшего партнера Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Центральной Азии с долей 51% операций. В мировом рейтинге по объему операций страна занимает шестое место, а объем совместных проектов превышает $7 млрд.
АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средства
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел первую официальную встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи, поздравив ее с назначением и подчеркнув символичность первого визита в Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
 Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан остается крупнейшим партнером АБИИ в регионе — на страну приходится 51% операций Банка в Центральной Азии, а в глобальном рейтинге по объему операций республика занимает шестое место.
"Портфель совместных проектов превысил $7 млрд. В 2024 году в Самарканде состоялось 6-е заседание Совета управляющих", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили приоритеты сотрудничества до 2030 года:
расширение несуверенного финансирования частного сектора;
поддержку проектов ГЧП;
развитие зеленой энергетики и реализацию программы "От бедности к процветанию".
© Пресс-служба МИПТ РУз. Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
 Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В завершении встречи Лазиз Кудратов пригласил главу АБИИ принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–19 июня 2026 года.
ПМЭФ-2024. Подписания - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2025
Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает
1 декабря 2025, 13:29
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0