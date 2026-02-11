Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные ударили по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.Силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 458 беспилотников самолетного типа.Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других бронемашин, 1662 боевые машины РСЗО, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 военных автомобиля.
15:32 11.02.2026 (обновлено: 16:02 11.02.2026)
Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.
Силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 458 беспилотников самолетного типа.
Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других бронемашин, 1662 боевые машины РСЗО, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 военных автомобиля.
