SputnikPRO в Ташкенте: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет лекция, посвященная созданию изображения, нейросети и будущему визуального контента.Спикером выступит бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова.На встрече слушатели узнают, как нейросети генерируют изображения для СМИ, как отличить такие иллюстрации от настоящих фотографий и какие существуют способы доработки сгенерированных картинок для профессионального использования.При желании можно закрепить новые знания на практике: создать и улучшить собственные иллюстрации для разных типов статей в популярных нейросетях. Модуль будет проводиться два дня подряд в разных университетах.Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

