SputnikPRO в Ташкенте: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента

12:25 11.02.2026 (обновлено: 16:57 11.02.2026)
Спикер расскажет о том, как нейросети создают изображения для СМИ, как распознать такие иллюстрации среди настоящих фотографий, какие методы позволяют дорабатывать сгенерированные картинки для профессионального применения и о многом другом.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет лекция, посвященная созданию изображения, нейросети и будущему визуального контента.
Спикером выступит бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова.
На встрече слушатели узнают, как нейросети генерируют изображения для СМИ, как отличить такие иллюстрации от настоящих фотографий и какие существуют способы доработки сгенерированных картинок для профессионального использования.
При желании можно закрепить новые знания на практике: создать и улучшить собственные иллюстрации для разных типов статей в популярных нейросетях.
Модуль будет проводиться два дня подряд в разных университетах.
18 февраля в 11.30
— Tashkent Perfect University (г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1).
19 февраля в 15.30
— IT-кампус Университета Пучон (г. Ташкент, улица Истиклол, 7).
Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.
Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.