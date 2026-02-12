https://uz.sputniknews.ru/20260212/uzbekistan-indiya-obsujdayut-novye-marshruty-dlya-indiyskix-turistov-kinosemki-55645903.html
Узбекистан и Индия обсуждают новые маршруты для индийских туристов, авиарейсы и киносъемки
Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев провел переговоры с индийскими туристическими компаниями о привлечении туристов, продвижении страны на индийском рынке, запуске прямых рейсов и организации съемок индийских фильмов. Достигнута договоренность о совместных проектах.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев провел встречи с руководителями индийских туристических компаний, на которых обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в туризме и конкретные шаги по увеличению потока индийских туристов в Узбекистан. Об этом сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие отношений между странами в последние годы и подчеркнули, что туризм играет ключевую роль в укреплении гуманитарных и экономических связей. Особое внимание было уделено разработке новых подходов и концепции комплексного продвижения туристического потенциала Узбекистана на рынке Индии.Стороны подчеркнули, что участие ведущих турагентств и платформ, а также проведение инфо-туров для известных индийских журналистов и блогеров принесет положительные результаты.Кроме того, рассмотрена возможность организации съемок художественных фильмов и музыкальных клипов индийской киноиндустрии в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах и живописных локациях Узбекистана. Подчеркнута стратегическая значимость запуска прямых авиарейсов из крупнейших индийских мегаполисов — Мумбай, Калькутта, Хайдарабад, Бангалор — в Ташкент и Самарканд.Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегойПо итогам переговоров достигнута договоренность о совместной разработке концепции по широкому продвижению туристического потенциала Узбекистана на индийском рынке в партнерстве с компаниями "Wingspan" и "Blink Brand Solutions".
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев провел встречи с руководителями индийских туристических компаний, на которых обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в туризме и конкретные шаги по увеличению потока индийских туристов в Узбекистан. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие отношений между странами в последние годы и подчеркнули, что туризм играет ключевую роль в укреплении гуманитарных и экономических связей. Особое внимание было уделено разработке новых подходов и концепции комплексного продвижения туристического потенциала Узбекистана на рынке Индии.
"Для увеличения потока туристов из Индии планируется реализация новой стратегии маркетинга, учитывающей специфику региона. В частности, в ее рамках планируется создание специализированных веб-сайтов и страниц в популярных соцсетях на хинди и английском языках, активное использование возможностей YouTube и других цифровых ресурсов", — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули, что участие ведущих турагентств и платформ, а также проведение инфо-туров для известных индийских журналистов и блогеров принесет положительные результаты.
Кроме того, рассмотрена возможность организации съемок художественных фильмов и музыкальных клипов индийской киноиндустрии в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах и живописных локациях Узбекистана. Подчеркнута стратегическая значимость запуска прямых авиарейсов из крупнейших индийских мегаполисов — Мумбай, Калькутта, Хайдарабад, Бангалор — в Ташкент и Самарканд.
По итогам переговоров достигнута договоренность о совместной разработке концепции по широкому продвижению туристического потенциала Узбекистана на индийском рынке в партнерстве с компаниями "Wingspan" и "Blink Brand Solutions".
"Данные инициативы направлены на реализацию потенциала двустороннего сотрудничества и открытие новых возможностей для увеличения турпотока, укрепления культурных связей и дальнейшего развития стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией", — добавили в агентстве.