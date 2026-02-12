https://uz.sputniknews.ru/20260212/uzbekistan-indiya-obsujdayut-novye-marshruty-dlya-indiyskix-turistov-kinosemki-55645903.html

Узбекистан и Индия обсуждают новые маршруты для индийских туристов, авиарейсы и киносъемки

Узбекистан и Индия обсуждают новые маршруты для индийских туристов, авиарейсы и киносъемки

Sputnik Узбекистан

Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев провел переговоры с индийскими туристическими компаниями о привлечении туристов, продвижении страны на индийском рынке, запуске прямых рейсов и организации съемок индийских фильмов. Достигнута договоренность о совместных проектах.

2026-02-12T13:48+0500

2026-02-12T13:48+0500

2026-02-12T15:29+0500

индия

узбекистан

кино

съемка

туризм

туристы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55646757_0:253:1024:829_1920x0_80_0_0_dd6cbae7c7db7f84dbcdfa2484830734.jpg

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев провел встречи с руководителями индийских туристических компаний, на которых обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в туризме и конкретные шаги по увеличению потока индийских туристов в Узбекистан. Об этом сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие отношений между странами в последние годы и подчеркнули, что туризм играет ключевую роль в укреплении гуманитарных и экономических связей. Особое внимание было уделено разработке новых подходов и концепции комплексного продвижения туристического потенциала Узбекистана на рынке Индии.Стороны подчеркнули, что участие ведущих турагентств и платформ, а также проведение инфо-туров для известных индийских журналистов и блогеров принесет положительные результаты.Кроме того, рассмотрена возможность организации съемок художественных фильмов и музыкальных клипов индийской киноиндустрии в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах и живописных локациях Узбекистана. Подчеркнута стратегическая значимость запуска прямых авиарейсов из крупнейших индийских мегаполисов — Мумбай, Калькутта, Хайдарабад, Бангалор — в Ташкент и Самарканд.Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегойПо итогам переговоров достигнута договоренность о совместной разработке концепции по широкому продвижению туристического потенциала Узбекистана на индийском рынке в партнерстве с компаниями "Wingspan" и "Blink Brand Solutions".

https://uz.sputniknews.ru/20260117/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-2025-god-54868897.html

индия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туристы кино узбекистан индия посол авиарейс