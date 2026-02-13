https://uz.sputniknews.ru/20260213/dinamika-rynka-nedvijimosti-uzbekistan-yanvar-pozitivnyy-rost-prodaj-55674890.html
Динамика рынка недвижимости в Узбекистане: январь показал позитивный рост продаж
Динамика рынка недвижимости в Узбекистане: январь показал позитивный рост продаж
Sputnik Узбекистан
Согласно обзору ЦЭИР, по итогам января рынок недвижимости в Узбекистане сохраняет рост активности. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
2026-02-13T12:33+0500
2026-02-13T12:33+0500
2026-02-13T14:01+0500
недвижимость
узбекистан
жилье
аренда
стоимость
квартира
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1339/52/13395273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0897d714b22c812b1191909dd7fa6b0.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. По итогам января 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 28,6 тыс., что почти на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ЦЭИР.Центр экономических исследований и реформ представил обзор динамики рынка недвижимости Узбекистана за январь 2026 года. В нем говорится, что ценовая динамика на рынке недвижимости остается умеренной, при этом на первичном рынке столицы отмечен более выраженный рост. Рынок аренды в Ташкенте также показывает положительную динамику.С начала года в различных регионах республики наблюдается положительная динамика продаж недвижимости. В городе Ташкент, который формирует почти треть всего рынка, продажи увеличились на 33,4% — это максимальный рост среди всех регионов. Значительный прирост сделок также зафиксирован в Самаркандской (26%) и Сырдарьинской (24%) областях.На вторичном рынке жилья в январе зафиксирован умеренный рост цен. В среднем по республике стоимость 1 квадратного метра в этом сегменте увеличилась за месяц на 0,9%, а к уровню прошлого года — на 8%.Наибольший годовой прирост цен отмечен в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях, где цены на жилье выросли на 24%, а также в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан — прирост составил 16%.Потенциал рынка недвижимости Узбекистана: взгляд экспертовНа вторичном рынке жилья города Ташкента средняя стоимость квадратного метра в январе составила около $1 120 с ростом на 0,6%, тогда как относительно прошлого года цены выросли почти на 2%.Наибольший рост цен на вторичное жилье в годовом выражении отмечен в Яккасарайском (5,7%) и Мирабадском (4,3%) районах.В то же время, на первичном рынке недвижимости столицы наблюдается более заметный рост цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась более чем на 9%.Наибольший прирост цен зафиксирован в Мирабадском (18,4%) и Мирзо-Улугбекском (17,3%) районах.На рынке аренды жилья в Ташкенте в январе средняя стоимость аренды составила около $8,8 за 1 квадратный метр, что на 9% выше уровня прошлого года.Самые высокие арендные ставки сохраняются в центральных районах — Мирабад, Шайхантахур, Яккасарай и Мирзо-Улугбек, где аренда в среднем достигает $11 за квадратный метр.Одновременно ускорение роста арендных ставок было наиболее заметным в Алмазарском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах, где средний прирост составил около 13% за год.
https://uz.sputniknews.ru/20260123/nedvijimost-uzbekistana-v-2025-godu-aktivnost-soxranyaetsya-prodaji-rastut-55208671.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1339/52/13395273_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb68e1b5558b97fa77a92f3356b38243.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рынок жилья дом недвижимость жилье цены аренда узбекистан цэир
рынок жилья дом недвижимость жилье цены аренда узбекистан цэир
Динамика рынка недвижимости в Узбекистане: январь показал позитивный рост продаж
12:33 13.02.2026 (обновлено: 14:01 13.02.2026)
Согласно обзору ЦЭИР, по итогам января рынок недвижимости в Узбекистане сохраняет рост активности. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
По итогам января 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 28,6 тыс., что почти на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает
ЦЭИР.
Центр экономических исследований и реформ представил обзор динамики рынка недвижимости Узбекистана за январь 2026 года. В нем говорится, что ценовая динамика на рынке недвижимости остается умеренной, при этом на первичном рынке столицы отмечен более выраженный рост. Рынок аренды в Ташкенте также показывает положительную динамику.
"В январе количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости составило 28,6 тыс., что почти на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в обзоре.
С начала года в различных регионах республики наблюдается положительная динамика продаж недвижимости. В городе Ташкент, который формирует почти треть всего рынка, продажи увеличились на 33,4% — это максимальный рост среди всех регионов. Значительный прирост сделок также зафиксирован в Самаркандской (26%) и Сырдарьинской (24%) областях.
На вторичном рынке жилья в январе зафиксирован умеренный рост цен. В среднем по республике стоимость 1 квадратного метра в этом сегменте увеличилась за месяц на 0,9%, а к уровню прошлого года — на 8%.
Наибольший годовой прирост цен отмечен в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях, где цены на жилье выросли на 24%, а также в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан — прирост составил 16%.
На вторичном рынке жилья города Ташкента средняя стоимость квадратного метра в январе составила около $1 120 с ростом на 0,6%, тогда как относительно прошлого года цены выросли почти на 2%.
Наибольший рост цен на вторичное жилье в годовом выражении отмечен в Яккасарайском (5,7%) и Мирабадском (4,3%) районах.
В то же время, на первичном рынке недвижимости столицы наблюдается более заметный рост цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась более чем на 9%.
Наибольший прирост цен зафиксирован в Мирабадском (18,4%) и Мирзо-Улугбекском (17,3%) районах.
На рынке аренды жилья в Ташкенте в январе средняя стоимость аренды составила около $8,8 за 1 квадратный метр, что на 9% выше уровня прошлого года.
Самые высокие арендные ставки сохраняются в центральных районах — Мирабад, Шайхантахур, Яккасарай и Мирзо-Улугбек, где аренда в среднем достигает $11 за квадратный метр.
Одновременно ускорение роста арендных ставок было наиболее заметным в Алмазарском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах, где средний прирост составил около 13% за год.