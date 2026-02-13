https://uz.sputniknews.ru/20260213/ekonomika-turizm-selskoe-xozyaystvo-ozvucheny-prioritety-razvitiya-andijanskoy-oblasti-55677196.html

Экономика, туризм, сельское хозяйство: озвучены приоритеты развития Андижанской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Андижанской области и приоритетным задачам на 2026 год.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Андижанской области в текущем году планируется рост экономики, промышленности и сельского хозяйства, запуск проектов на $798 млн, развитие туризма, жилищного строительства, образования и поддержки молодежи, снижение уровня бедности и безработицы. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Андижанской области и приоритетным задачам на 2026 год.В ходе встречи отмечено, что по итогам 2025 года валовой региональный продукт составил 107,7 триллиона сумов, увеличившись на 6,8%. В промышленности зафиксирован рост на 7,2%, в сфере услуг — на 15,1%, в сельском хозяйстве — на 4,7%.Представлены планы социально-экономического развития Андижанской области и ключевые приоритеты на 2026 год. В частности,В 2026 году планируется обеспечить рост экономики и промышленности на 8%, сферы услуг — на 16,3%, сельского хозяйства — на 5,9%. Объем иностранных инвестиций планируется увеличить с $2,5 млрд в 2025 году до $3,5 млрд, а экспорт — до $1,5 млрд.Также в текущем году предстоит трудоустроить 489,5 тысячи жителей, снизить уровень безработицы до 3,6% и уровень бедности до 2,4%.В этом году в области планируется запуск проектов на $798 млн. В Асакинском, Булакбашинском и Шахриханском районах создадут три микроцентра промышленности по производству кожевенно-обувной продукции, стройматериалов и оборудования. В 110 сельских населенных пунктах и 26 отдаленных махаллях реализуют проекты по переработке сельхозпродукции, строительству малых холодильных складов и развитию микропроизводств. Особое внимание уделено неэффективному использованию более 100 гектаров свободных земель в СЭЗ "Ипак йули" в Андижанском районе. Подчеркнуто, что в условиях ограниченности земель необходимо максимально задействовать участки с готовой инфраструктурой для проектов с высокой добавленной стоимостью и созданием тысяч рабочих мест.Особое внимание уделено развитию сельского хозяйства. В этом году планируется расширить площади под иностранными сортами хлопка с внедрением схемы посева "76×10", закупить 472 единицы новой техники, преобразовать 2 тысячи гектаров старых садов в интенсивные и вернуть в хозяйственный оборот 6,8 тыс. га земель.В рамках нового подхода в Алтынкульском районе создадут школы приусадебного хозяйства по цветоводству, в Избасканском — по выращиванию саженцев, в Асакинском — по тепличному хозяйству, в Кургантепинском — по овощеводству, а в Булакбашинском — по виноградарству.Речь также шла о туристическом потенциале региона.Было отмечено, что в 2025 году область посетили 460 тысяч иностранных и 1,8 млн внутренних туристов. В 2026 году планируется увеличить число иностранных гостей до 700 тысяч, а внутренних — до 2,5 млн. Для этого создадут дирекцию по развитию туристических центров "Ширмонбулок" в Булакбашинском районе, "Имам ота" в Ходжаабадском районе и туристической зоны в Ханабаде. В 91 махалле, соединенной центральными улицами, обустроят торговые, развлекательные и рекреационные объекты.Отмечено, что жилищный вопрос в Андижане остается актуальным. В этом году планируется построить 54 многоквартирных дома в массиве "Янги Узбекистон" и еще 158 в других локациях. Внедрение системы "готовая к строительству земля" сократит запуск проектов со 120 до 30 дней, а в Джалакудукском районе стартует пилотное современное жилищное строительство по этой модели.В области работают 11 вузов и 56 техникумов. Планируется повысить научный потенциал вузов, расширить дуальное образование и привлечь передовые частные организации для изучения иностранных языков в медицинских техникумах, обеспечивая ежегодное трудоустройство свыше 4 тысяч молодых специалистов в странах Европы.Для поддержки молодежи предложено предоставлять субсидии до 41 млн сумов из фонда "Ёшлар дафтари" талантливым детям из семей, не включенных в социальный реестр, для реализации инициатив в спорте, культуре и искусстве. Президент поручил начать внедрение этой программы с Андижанской области и подчеркнул, что выполнение намеченных задач должно привести к реальным изменениям в жизни жителей региона, дав соответствующие поручения ответственным лицам.

