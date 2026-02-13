https://uz.sputniknews.ru/20260213/proizvodstvo-avtomobiley-v-uzbekistane-doljno-dostich-510-tysyach-v-god--prezident-55692637.html

Производство автомобилей в Узбекистане должно достичь 510 тысяч в год — президент

Производство автомобилей в Узбекистане должно достичь 510 тысяч в год — президент

Sputnik Узбекистан

руководителям автомобильной отрасли поручено изучить все возможности и скорректировать производственную программу на текущий год для обеспечения роста производства на 10,5%.

2026-02-13

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное ключевым задачам по обеспечению высоких темпов экономического роста в отраслях и регионах. В ходе совещания глава государства поручил довести годовой выпуск автомобилей до 510 тысяч единиц, сообщает пресс-секретарь Шерзод Асадов.На совещании было отмечено, что в республике функционируют четыре крупных предприятия с общей производственной мощностью 650 тысяч автомобилей в год. Также было подчеркнуто, что в этом году необходимо запустить производство еще 763 наименований комплектующих в кооперации с более чем 300 местными компаниями.Электромобили — основной драйвер развития авторынка Узбекистана в 2025 годуКроме того, отмечен растущий спрос у фермеров и сельхозпроизводителей на садовые тракторы, комбайны, технику для посадки саженцев, уборки урожая и выкапывания картофеля.Глава государства отметил, что если кластер в Чирчике будет функционировать на полную мощность и выпускать агротехнику по доступной цене, а лизинговые компании предоставят удобные финансовые инструменты, фермеры смогут ежегодно приобретать не менее 15 тысяч единиц техники.В Сурхандарьинской области запустили производство легких грузовиков В целом, руководителям автомобильной отрасли поручено изучить все возможности и скорректировать производственную программу на текущий год для обеспечения роста производства на 10,5%.Было также отмечено, что за последние три года доля добавленной стоимости в промышленности выросла с 40,7% до 43%. Однако в отдельных отраслях этот показатель остается низким: в автомобилестроении — 20,7%, в электротехнике — 29,3%, в пищевой промышленности — 30,1%, в кожевенной отрасли — 33,4%, в химической промышленности — 40,4%.При этом в 2023–2025 годах в эти пять отраслей было инвестировано в общей сложности $12 млрд и введено в эксплуатацию более 200 новых мощностей.С целью стимулирования спроса населения на отечественные автомобили президент поручил снизить процентные ставки по автокредитам и расширить их доступность.

