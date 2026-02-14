https://uz.sputniknews.ru/20260214/tashkent-novye-sovmestnye-proekty-promkooperatsii-rossii-uzbekistana-55697214.html

В Ташкенте обсудили новые проекты промкооперации России и Узбекистана

Представители ведущих компаний регионов России обсудили с потенциальными партнерами из Узбекистана развитие промышленной кооперации, расширение поставок на рынок страны, локализацию производства и запуск совместных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Представители ведущих компаний регионов России обсудили с потенциальными партнерами из Узбекистана развитие промышленной кооперации, расширение поставок на рынок республики, локализацию производства и запуск совместных инвестиционных проектов.В Ташкенте в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялись переговоры с участием 10 ведущих компаний регионов Российской Федерации.Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники обсудили развитие промкооперации, расширение поставок на рынок Узбекистана, локализацию производств и запуск совместных проектов. Новый завод бытовой техники в Узбекистане будет экспортировать продукцию в РФ и страны ЦАВ частности, российская сторона представила предложения в сферах горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов, мебельной и других смежных отраслях.В рамках визита проведены адресные переговоры с представителями Министерства строительства и ЖКХ, Министерства горнодобывающей промышленности и геологии и ряда профильных отраслевых объединений. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель около 360 совместных проектов составляет около $60 млрд.

