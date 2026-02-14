Узбекистан
В Ташкенте обсудили новые проекты промкооперации России и Узбекистана
В Ташкенте обсудили новые проекты промкооперации России и Узбекистана
Представители ведущих компаний регионов России обсудили с потенциальными партнерами из Узбекистана развитие промышленной кооперации, расширение поставок на рынок страны, локализацию производства и запуск совместных инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Представители ведущих компаний регионов России обсудили с потенциальными партнерами из Узбекистана развитие промышленной кооперации, расширение поставок на рынок республики, локализацию производства и запуск совместных инвестиционных проектов.В Ташкенте в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялись переговоры с участием 10 ведущих компаний регионов Российской Федерации.Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники обсудили развитие промкооперации, расширение поставок на рынок Узбекистана, локализацию производств и запуск совместных проектов. Новый завод бытовой техники в Узбекистане будет экспортировать продукцию в РФ и страны ЦАВ частности, российская сторона представила предложения в сферах горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов, мебельной и других смежных отраслях.В рамках визита проведены адресные переговоры с представителями Министерства строительства и ЖКХ, Министерства горнодобывающей промышленности и геологии и ряда профильных отраслевых объединений. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель около 360 совместных проектов составляет около $60 млрд.
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялись переговоры с участием 10 ведущих компаний регионов Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Представители ведущих компаний регионов России обсудили с потенциальными партнерами из Узбекистана развитие промышленной кооперации, расширение поставок на рынок республики, локализацию производства и запуск совместных инвестиционных проектов.
В Ташкенте в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялись переговоры с участием 10 ведущих компаний регионов Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники обсудили развитие промкооперации, расширение поставок на рынок Узбекистана, локализацию производств и запуск совместных проектов.

"В центре внимания — развитие промышленной кооперации, расширение поставок продукции на рынок Узбекистана, локализация производства и запуск совместных проектов", — говорится в сообщении.

В частности, российская сторона представила предложения в сферах горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов, мебельной и других смежных отраслях.
В рамках визита проведены адресные переговоры с представителями Министерства строительства и ЖКХ, Министерства горнодобывающей промышленности и геологии и ряда профильных отраслевых объединений.

"Стороны обсудили поставки оборудования, организацию сервисного обслуживания и реализацию совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление партнерства и расширение промышленной кооперации", — добавили в ведомстве.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель около 360 совместных проектов составляет около $60 млрд.
