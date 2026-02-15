Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260215/gerasimov-vs-rf-polnostyu-kontroliruyut-yujnuyu-chast-dimitrova-55712544.html
Российские военные с начала февраля освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные с начала февраля освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач российской группировкой войск "Центр" и вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим.
2026-02-15T11:26+0500
2026-02-15T14:36+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54579876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32cb48a134ebce622d73a413940f3a9c.jpg
11:26 15.02.2026 (обновлено: 14:36 15.02.2026)
Подписаться
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач российской группировкой войск "Центр" и вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские военные освободили 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщает Минобороны РФ.
"За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов", — сказал Герасимов.
В ходе работы на пункте управления группировкой войск Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.
Начальник Генштаба отметил, что российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО.
"Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление ведется на всех направлениях. <...> За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов", — заявил он, проверяя ход выполнения задач группировкой "Центр".
Бойцы зачищают Гришино в ДНР, ведут бои за взятие Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. Также они успешно наступают в Константиновке и на Добропольском направлении.
"Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, — подчеркнул Герасимов.
В этих условиях противник делает ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА. При этом российские войска применяют дроны в два раза больше, чем ВСУ.
Группировка "Восток" продвигается в восточной части Запорожской области. Противник перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.
В то же время Южная группировка продвигается в направлении Славянска и завершает освобождение Резниковки. На Краснолиманском направлении идет зачистка от ВСУ Дробышево и Яровой.
Группировки "Север" и "Запад" расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. За последнее время они взяли Поповку, Сидоровку и Чугуновку. Военнослужащие ликвидируют остатки украинской группировки, блокированной на восточном берегу реки Оскол.
Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.
Бойцы "Днепра", со своей стороны, освободили Магдалиновку, Приморское и Запасное и продолжают наступать в сторону Запорожья.
Подводя итоги работы начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия.
В завершение генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.
