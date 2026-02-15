https://uz.sputniknews.ru/20260215/mejdunarodnaya-xalyal-vystavka-mekka-natsionalnyy-pavilon-uzbekistan-55718857.html

На международной халяль-выставке в Мекке представлен национальный павильон Узбекистана

На международной халяль-выставке в Мекке представлен национальный павильон Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.

2026-02-15T16:29+0500

2026-02-15T16:29+0500

2026-02-15T16:29+0500

узбекистан

мекка

халяль

выставка

продукты

саудовская аравия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0f/55713359_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_257c3b154dac36250d0eec5665f5fa5b.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана принимают участие в международной выставке халяльной продукции, которая проходит в Саудовской Аравии. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Uzbekistan". Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.В городе Мекка 14–16 февраля проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026". Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.Свою продукцию под единым национальным брендом "Made in Uzbekistan" представили более 30 отечественных предпринимателей.Ожидается, что участие в форуме позволит продемонстрировать потенциал Узбекистана на международном рынке халяль, наладить новые партнерские отношения и расширить географию экспорта узбекской продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20260211/rossii-uzbekistan-vvedut-edinyy-standart-sertifikatsii-xalyal-55617534.html

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мекка выставка халяль продукция