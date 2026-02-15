Узбекистан
На международной халяль-выставке в Мекке представлен национальный павильон Узбекистана
На международной халяль-выставке в Мекке представлен национальный павильон Узбекистана
Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана принимают участие в международной выставке халяльной продукции, которая проходит в Саудовской Аравии. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Uzbekistan". Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.В городе Мекка 14–16 февраля проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026". Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.Свою продукцию под единым национальным брендом "Made in Uzbekistan" представили более 30 отечественных предпринимателей.Ожидается, что участие в форуме позволит продемонстрировать потенциал Узбекистана на международном рынке халяль, наладить новые партнерские отношения и расширить географию экспорта узбекской продукции.
На выставке "Makkah Halal Forum 2026" предприниматели из Узбекистана представляют свою продукцию
На выставке Makkah Halal Forum 2026 предприниматели из Узбекистана представляют свою продукцию
© Торгово-промышленная палата
Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана принимают участие в международной выставке халяльной продукции, которая проходит в Саудовской Аравии. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Uzbekistan". Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.
В городе Мекка 14–16 февраля проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026". Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.
В городе Мекка проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026".
В городе Мекка проводится международный форум-выставка Makkah Halal Forum 2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2026
В городе Мекка проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026".
© Торгово-промышленная палата
Свою продукцию под единым национальным брендом "Made in Uzbekistan" представили более 30 отечественных предпринимателей.
"На экспозиции площадью свыше 170 квадратных метров представлены экспортно ориентированные товары местных производителей — сушеные и переработанные фрукты и овощи, различные продукты питания и другая готовая продукция", — говорится в сообщении.
Ожидается, что участие в форуме позволит продемонстрировать потенциал Узбекистана на международном рынке халяль, наладить новые партнерские отношения и расширить географию экспорта узбекской продукции.
