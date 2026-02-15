https://uz.sputniknews.ru/20260215/mejdunarodnaya-xalyal-vystavka-mekka-natsionalnyy-pavilon-uzbekistan-55718857.html
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Предприниматели из Узбекистана принимают участие в международной выставке халяльной продукции, которая проходит в Саудовской Аравии. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Uzbekistan". Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.В городе Мекка 14–16 февраля проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026". Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.Свою продукцию под единым национальным брендом "Made in Uzbekistan" представили более 30 отечественных предпринимателей.Ожидается, что участие в форуме позволит продемонстрировать потенциал Узбекистана на международном рынке халяль, наладить новые партнерские отношения и расширить географию экспорта узбекской продукции.
На международной халяль-выставке в Мекке представлен национальный павильон Узбекистана
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Предприниматели из Узбекистана принимают участие в международной выставке халяльной продукции, которая проходит в Саудовской Аравии. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Uzbekistan". Об этом сообщает
пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.
В городе Мекка 14–16 февраля проводится международный форум-выставка "Makkah Halal Forum 2026". Престижное мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей и инвесторов в сфере халяль-индустрии из 15 стран мира, в том числе из Узбекистана.
Свою продукцию под единым национальным брендом "Made in Uzbekistan" представили более 30 отечественных предпринимателей.
"На экспозиции площадью свыше 170 квадратных метров представлены экспортно ориентированные товары местных производителей — сушеные и переработанные фрукты и овощи, различные продукты питания и другая готовая продукция", — говорится в сообщении.
Ожидается, что участие в форуме позволит продемонстрировать потенциал Узбекистана на международном рынке халяль, наладить новые партнерские отношения и расширить географию экспорта узбекской продукции.