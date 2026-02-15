https://uz.sputniknews.ru/20260215/tashkent-vpervye-primet-chempionat-azii-po-velotreku-v-2028-godu--minsporta-55709204.html
Ташкент впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году
Ташкент впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году
Совет директоров исполкома Азиатской конфедерации велоспорта объявил хозяев крупнейших соревнований для нового Олимпийского цикла.
Ташкент впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году
12:35 15.02.2026 (обновлено: 12:49 15.02.2026)
Престижный континентальный турнир станет одним из стартов, по итогам которых участникам будут начисляться рейтинговые очки для получения лицензий на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Узбекистан впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году, сообщает
пресс-служба Минспорта республики.
По решению заседания Совета директоров Исполкома Азиатской конфедерации велоспорта (Asian Cycling Confederation), право проведения чемпионата Азии по велоспорту на треке 2028 года доверено Узбекистану.
"На заседании отмечено, что Узбекистан способен на высоком уровне принимать крупные турниры, такие как континентальный чемпионат, поскольку в стране создана необходимая инфраструктура и обеспечены все условия. Специальный сертификат на проведение соревнований был вручен генеральному секретарю Федерации велоспорта Узбекистана Хуршиду Атакулову", — говорится в сообщении ведомства.
Престижный турнир планируется провести в комплексе велотрека недавно построенного Олимпийского городка в Ташкенте.
"Это позволит стране еще больше укрепить свои позиции на мировой спортивной арене и последовательно формировать положительный международный имидж. Ожидаемый поток зарубежных гостей и болельщиков также будет способствовать росту интереса к Узбекистану", — добавили в Минспорте.
Ожидается, что чемпионат Азии станет одним из стартов, где участники имеют шанс записать в свои активы ценные рейтинговые очки для летних Олимпийских игр Лос-Анджелес-2028.