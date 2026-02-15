https://uz.sputniknews.ru/20260215/tashkent-vpervye-primet-chempionat-azii-po-velotreku-v-2028-godu--minsporta-55709204.html

Ташкент впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году

Совет директоров исполкома Азиатской конфедерации велоспорта объявил хозяев крупнейших соревнований для нового Олимпийского цикла.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекистан впервые примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году, сообщает пресс-служба Минспорта республики.По решению заседания Совета директоров Исполкома Азиатской конфедерации велоспорта (Asian Cycling Confederation), право проведения чемпионата Азии по велоспорту на треке 2028 года доверено Узбекистану.Престижный турнир планируется провести в комплексе велотрека недавно построенного Олимпийского городка в Ташкенте.Ожидается, что чемпионат Азии станет одним из стартов, где участники имеют шанс записать в свои активы ценные рейтинговые очки для летних Олимпийских игр Лос-Анджелес-2028.

